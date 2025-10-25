Babtų vaikai turės naują kūrybos, poilsio ir bendrystės erdvę

Daugiafunkcis kambarys bus ir kaip sensorinis, ir kaip erdvė, kurioje vaikai po pamokų galės leisti laiką, pailsėti, kurti.
Babtų gimnazijos direktorė Renata Liagienė sakė, kad mokykloje mokosi beveik 50 vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, tad šiame kambaryje jie ras ramybės zoną su garso ir šviesų terapijomis, taip pat – aktyvią zoną. Joje įrengtos interaktyvios grindys, yra balansinių kėdžių, įtraukiųjų žaidimų.
Gimnazijos vadovė džiaugėsi, kad kambarys įrengtas bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe, Amerikos labdaros ir paramos fondu „Saulutė“: fondas skyrė 20 tūkst., savivaldybė – 5 tūkst. eurų.
Fondas „Saulutė“ – JAV nuo 1993 m. veikianti ne pelno organizacija. Jį įkūrė iš Kauno kilusi Indrė Tijunelis, siekdama padėti Lietuvos vaikams, ypač tiems, kurie po Sovietų Sąjungos žlugimo liko be tinkamos globos ar paramos. Šiandien fondas remia Lietuvos vaikus su negalia ir iš socialiai pažeidžiamų šeimų, padeda finansuoti švietimo, sveikatos ir socialinės įtraukties projektus.
R. Liagienė prisiminė, kad su fondu ir Amerikos lietuviais draugystė užsimezgė per gimnazijos alumnę Ramutę Sakalauskaitę-Jablonskienę, generalinio konsulo Čikagoje sutuoktinę, kilusią iš Pagynės (Kauno r.).
Džiaugiuosi, kad yra tokių fondų ir mokyklos alumnų, kurie prisimena savo mokyklą ir padeda sukurti erdvių vaikams tobulėti, kurti.
Šventiniame renginyje dalyvavo ir fondo pirmininkė Daina Siliūnas, įgaliotas fondo atstovas Lietuvoje Artūras Žilys, fondo valdybos narė Linda Burba.
„Fondas ir jo veikla lyg tiltas tarp Lietuvos ir JAV. Amerikos lietuvių širdyse plaka stipri patriotizmo liepsnelė, mes visada būsime lietuviais, todėl norime padėti mūsų tautiečiams, ypač vaikams. Nė neabejoju, kad Babtų gimnazijos vaikai ateityje turės daug galimybių siekti savo svajonių, o jeigu galėsime – prisidėsime prie jų siekių“, – sakė D. Siliūnas.
Už išskirtinį dėmesį ir paramą Babtų gimnazijai Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Algirdas Navickas ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė D. Siliūnas įteikė mero padėką.
„Džiaugiuosi, kad yra tokių fondų ir mokyklos alumnų, kurie prisimena savo mokyklą ir padeda sukurti erdvių vaikams tobulėti, kurti. Šis renginys ir kambario atidarymas skirtas būtent vaikams, juk jie daugiausia savo vaikystės praleidžia mokykloje ir čia mokosi gyventi. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų svarų indėlį padedant įrengti daugiafunkcį kambarį Babtų gimnazijoje. Jūsų dėka vaikai turės kūrybos, poilsio ir bendrystės erdvę“, – fondo atstovams dėkojo Kauno rajono savivaldybės vicemeras L. Alsys.
