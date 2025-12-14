Babtų gimnazistai – skaidrumo lyderiai

Šiųmečio moksleivių konkurso tema buvo „Renkuosi sąžiningumą net tada, kai niekas nemato“. Jo metu mokiniai buvo kviečiami kartu su bendraklasiais atlikti kūrybos darbą, kuris skatintų susimąstyti apie sąžiningumo svarbą ir ugdytų netoleranciją korupcijai.
2025 m. sukurta „Skaidrumo akademijos“ strategija ir pagal ją parengtas strateginis veiklos planas, pristatyta korupcijai lygio nustatymo metodika verslui, parengta programa korupcijos pareigūnų mokymams, kurie startuos jau kitais metais. „Skaidrumo akademijos“ programa mokytojams taip pat buvo sėkminga – 2025 m. mentorystės programą baigė dvylika mokytojų-dalyvių ir viena komanda, vienijusi net 22 Kauno rajono pedagogus.
Naujausi komentarai