Bijūnai išgyvena renesansą: populiarumas muša rekordus

Jau prasidėjo vasaros karaliais vadinamų bijūnų masinis žydėjimas. Nors anksčiau ši gėlė buvo laikoma močiučių darželio puošmena, dabar sakoma, kad ji išgyvena renesansą. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode pražydo daugiau nei 900 rūšių ir veislių bijūnų. Lankytojai sako iš anksto pasiėmę laisvadienius, kad savo akimis išvystų šiuos žiedus.
„Pasaka, labai gražu. Specialiai atvažiavome iš Vilniaus. Gražu, gražu. Atostogų išėjome“, – džiaugėsi lankytoja.
„Žinokite, man labai patiko tas, kuris kaip kiaušinis – geltonas vidurys ir baltas išorėje“, – pasakojo moteris.
„Geltona labai graži, rožinė. Nors iš tiesų visos gražios“, – sakė kita moteris.
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Lankytojai sako bijūnus prisimenantys iš vaikystės, kai juos augindavo seneliai, tačiau tokios veislių ir spalvų gausos anksčiau nebūdavo.
„Kai vaikystėje gyvenau kaime, buvo tik paprasti rožiniai bijūnai. Kitokių nebūdavo. O dabar akys tikrai raibsta“, – pasakojo lankytoja.
Pasižvalgyti po spalvų jūrą ateina ir vietinės sodo žąsys.
Vieno didžiausių sodo bijūnų žiedas toks didelis, kad net netelpa į delną.
„Labai įspūdingi, dideli žiedai. Tai tradicinės bijūnų spalvos – švelniai rožinės ir alyvinės“, – aiškino Kolekcijų skyriaus vyr. specialistė Žibutė Baškienė.
Lankytojai bijūnus renkasi ne tik pagal grožį, bet ir pagal pavadinimą.
„Kitiems labai patinka veislės pavadinimas – „Armani“. Be to, jis turi labai ryškų aromatą“, – pasakojo Ž. Baškienė.
Specialistė sako, kad nors bijūnai mūsų kraštuose įprasti, botanikos sode auga ir daugybė svečių iš kitų šalių.
„Auginame veisles iš penkiolikos šalių – Prancūzijos, Latvijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, JAV ir kitų“, – pasakojo Ž. Baškienė.
Įspūdį daro dideli, žmogaus galvos dydžio žiedai.
Ekskursijų vadovė sako, kad prasidėjus bijūnų žydėjimui šis laukas virsta pagrindine fotosesijų vieta.
„Įspūdį daro dideli, žmogaus galvos dydžio žiedai. Taip pat neįprasti atspalviai – persikiniai, lašišiniai, pasteliniai, įdomesnių formų žiedai“, – aiškino VDU Botanikos sodo ekskursijų vadovė Edita Braun.
Panašu, kad šalta žiema žalos nepadarė. Bijūnai dar žydės iki birželio pabaigos.
„Pavasarį neturėjome drėgmės, viskas buvo sustoję, tačiau žalos tai nepridarė. Viskas pradėjo augti, todėl gali būti, kad tradiciškai žydėjimo pikas bus birželio viduryje“, – teigė Ž. Baškienė.
Bijūnas – nereikli gėlė: jis mėgsta saulę ir nemėgsta būti pasodintas per giliai. Sodinamas rudenį. O kaip jį ilgiau išlaikyti namuose, jau nuskynus ir papuošus kambarius?
„Jeigu labai vėsu, kasdien patrumpinamas stiebas, keičiamas vanduo. Tuomet maždaug savaitę gali stovėti. Kai kurie dar deda ledukų, kad prailgintų žydėjimą“, – patarė Ž. Baškienė.
Bijūnai – vieni ilgaamžiškiausių sodo augalų: toje pačioje vietoje jie gali augti ir žydėti daugiau nei 20 metų. Seniausia botanikos sodo veislė išvesta dar 1100-aisiais metais.
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