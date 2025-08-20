Dėl Milikonių kalno – naujausia informacija vairuotojams

Neplanuoti iššūkiai
„Linkuvos gatvės įkalnėje technologiškai daugiausiai iššūkių kelia oro sąlygos. Šią vasarą iškrito daug kritulių. Tai nepadėjo formuojant ir tvirtinant šlaitus. Gausus lietus juos nuolat „išplaudavo“. Nepaisant to, rangovai dirba pilnu pajėgumu. Rengiami pagrindai naujai asfalto dangai ir takui, jau matomas ir pirmasis asfalto sluoksnis“, – sako Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Nepalankios oro sąlygos pakoregavo ir galimus darbų užbaigimo terminus. Pagal dabartinę situaciją, pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki spalio pabaigos – tuomet būtų atvertas eismas.
Kol vyks darbai, vairuotojai ir toliau raginami iš anksto planuoti keliones apylankomis – Neries krantine, Baltijos gatve arba A1 magistrale.
Iki kol bus atvertas eismas nesikeis ir laikinos viešojo transporto trasos. Daugiau informacijos – internete: stops.lt/kaunas.
Atlikta beveik pusė darbų
Vadinamoje Milikonių įkalnėje veiksmo netrūksta. Gegužę UAB „Kauno keliai“ pradėjo nuo požeminių komunikacijų atnaujinimo.
Važiuojamojoje kelio dalyje nufrezavus stipriai susidėvėjusią asfalto dangą ir takus beveik paklota lietaus nuvedimo trasa, įpusėta įrengti drenažo sistemą.
Lygiagrečiai šioje vietoje įrengiami bortai, pagrindo sluoksnis. Sunkioji technika formuoja ir tvirtina šlaitus. Įkalnėje taip pat matomi būsimojo pėsčiųjų ir dviratininkų tako kontūrai. Vėliau bus atnaujintos ir apšvietimo atramos.
Iki šiol tvarkomoje atkarpoje atlikta apie 45 proc. darbų.
Didins eismo juostų skaičių
Milikonių įkalnėje po rekonstrukcijos ne tik neliks vairuotojams įgrisusių išdaužų. Čia gerokai praplatės važiuojamoji dalis.
Atkarpoje tarp Varnių ir Linkuvos gatvių sankryžos bei susikirtimo su Pryšmančių g. bus įrengtos trys eismo juostos: dvi leidžiantis apačion ir viena – važiuojant Šilainių link. Papildomos juostos padės transporto priemonėms patogiau „įsilieti“ į eismą Varnių g.
Papildoma juosta įkalnėje puikiai pasitarnaus sukantiems kairėn į Pryšmančių g. Taip bus užtikrintas maksimalus pralaidumas važiuojantiems Šilainių kryptimi.
