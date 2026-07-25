Šventė prasidėjo Škaplierinės atlaidais ir šv. Mišiomis Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. Pasveikinti Čekiškės bendruomenės ir šventės dalyvių atvyko Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis, kuris dalyvavo ir kasmetiniuose nusipelniusių kraštiečių apdovanojimuose.
Po šv. Mišių susirinkusieji klausėsi smuikininkės A. Markevičienės ir violončelininkės G. Žemaitės klasikinės muzikos koncerto, aplankė Lietuvos bažnyčios provincijos įsteigimo šimtmečiui skirtą parodą. Vėliau nemokamas autobusas susirinkusius vežė į pagrindinę šventės vietą.
Prie Čekiškės laisvalaikio salės atidaryta vasaros lauko estrada, kur žiūrovų laukė teatro studijos „Kartos“ programa, tautinių šokių kolektyvo „Volungė“ pasirodymas. Po jų koncertavo Neringa Nekrašiūtė ir grupė „Bernužėliai“.
Šventės metu buvo galima išbandyti diskgolfą ir piklbolą, apsilankyti literatūriniame salonėlyje, kūrybinėse atvirukų dirbtuvėse, apžiūrėti fotografijų parodą ir pasivaikščioti mugėje.
Renginio dalyviai tvirtino: tai buvo diena, kupina prasmingų susitikimų, puikių koncertų ir gerų emocijų.
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