 Diena, kupina prasmingų susitikimų, puikių koncertų ir gerų emocijų

Diena, kupina prasmingų susitikimų, puikių koncertų ir gerų emocijų

2026-07-25 16:30 klaipeda.diena.lt inf.

Liepos 18 d. Čekiškėje skambėjo muzika, o miestelio gatvėse ir renginių erdvėse šurmuliavo šventiškai nusiteikę žmonės – tradicinė vasaros šventė subūrė bendruomenę ir svečius.

Dėmesys: pasveikinti Čekiškės bendruomenės ir šventės dalyvių atvyko Kauno rajono savivaldybės vicemeras A. Nesteckis (pirmas kairėje).

Šventė prasidėjo Škaplierinės atlaidais ir šv. Mišiomis Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. Pasveikinti Čekiškės bendruomenės ir šventės dalyvių atvyko Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis, kuris dalyvavo ir kasmetiniuose nusipelniusių kraštiečių apdovanojimuose.

Po šv. Mišių susirinkusieji klausėsi smuikininkės A. Markevičienės ir violončelininkės G. Žemaitės klasikinės muzikos koncerto, aplankė Lietuvos bažnyčios provincijos įsteigimo šimtmečiui skirtą parodą. Vėliau nemokamas autobusas susirinkusius vežė į pagrindinę šventės vietą.

Programa: tautinių šokių kolektyvo „Volungė“ pasirodymas sulaukė gausių plojimų.
Programa: tautinių šokių kolektyvo „Volungė“ pasirodymas sulaukė gausių plojimų. / G. Anužės nuotr.

Prie Čekiškės laisvalaikio salės atidaryta vasaros lauko estrada, kur žiūrovų laukė teatro studijos „Kartos“ programa, tautinių šokių kolektyvo „Volungė“ pasirodymas. Po jų koncertavo Neringa Nekrašiūtė ir grupė „Bernužėliai“.

Šventės metu buvo galima išbandyti diskgolfą ir piklbolą, apsilankyti literatūriniame salonėlyje, kūrybinėse atvirukų dirbtuvėse, apžiūrėti fotografijų parodą ir pasivaikščioti mugėje.

Renginio dalyviai tvirtino: tai buvo diena, kupina prasmingų susitikimų, puikių koncertų ir gerų emocijų.

Šiame straipsnyje:
Čekiškė
tradicinė vasaros šventė
Kauno rajono diena

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