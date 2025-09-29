Dirbti pradeda naujoji Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėja

Neringa studijavo Kauno technologijos universiteto Mechanikos fakultete, kur 2005 m. įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro, o 2007 m. – magistro kvalifikacinį laipsnį.
Ji yra ilgametė Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotoja, Urbanistikos skyriuje sukaupusi net septyniolikos metų patirtį. Darbą pradėjusi 2007 m. kaip vyriausioji specialistė, 2022 m., įvertinus jos tarnybinę veiklą labai gerai, buvo paskirta Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Nuo 2025 m. kovo Neringa laikinai vadovavo Infrastruktūros plėtros skyriui. Įvertinus jos veiklą kaip viršijančią lūkesčius, šių metų rugsėjo 9 d. ji paskirta šio skyriaus vedėja.
Sveikiname ir linkime didžiausios sėkmės einant naujas pareigas!
