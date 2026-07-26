Domeikavoje – aktyvi ir emocijų kupina krepšinio diena

Vaikai susipažino su „Raudondvaris Hoptrans“ 3x3 komandos nariu Pauliumi Beliavičiumi. Žaidėjo, trenerio ir vadybininko darbus derinantis sportininkas papasakojo apie savo kasdienę rutiną, kelią krepšinyje, sunkaus ir atkaklaus darbo svarbą bei savybes, padedančias tapti geru krepšininku.
Stovyklos dalyviai jėgas išbandė baudų metimo konkurse, kurio nugalėtojui atiteko gertuvė. Karavano žaidimą laimėjęs jaunasis Domeikavos gimnazijos moksleivis buvo apdovanotas „Raudondvaris Hoptrans“ komandos marškinėliais.
Domeikavos gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas Rokas Urbelis vaikams vedė treniruotę, kurios metu mokė taisyklingai valdyti kamuolį, atlikti įvairius technikos pratimus ir tobulinti krepšinio įgūdžius.
Vėliau burtų keliu suskirstyti į komandas jaunieji krepšininkai pradėjo „du prieš du“ turnyrą Domeikavos gimnazijos taurei laimėti.
Stovyklos dalyvius aplankė Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė. Svečiai vaikams palinkėjo neprarasti noro sportuoti, drąsiai siekti užsibrėžtų tikslų ir mėgautis kiekviena aikštelėje praleista akimirka.
Nemokamų stovyklų ciklas „Vasara su oranžiniu kamuoliu“ Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose vyksta nuo birželio 15 d. iki liepos 24 d. Baigiamoji stovyklų savaitė bus surengta Šlienavos pagrindinėje mokykloje.
Stovyklų metu vaikams sudaromos galimybės vasaros atostogas leisti aktyviai ir prasmingai, tobulinti krepšinio įgūdžius, stiprinti komandinio darbo gebėjimus, susipažinti su profesionaliais krepšininkais, aplankyti Lietuvos krepšinio namus ir smagiai praleisti laiką.
Naujausi komentarai