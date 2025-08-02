Vyrų pavienių dviviečių valčių varžybų A finale broliai dvyniai Dovydas ir Domantas Stankūnai 2 tūkst. m distanciją įveikė per 6 min. 51,22 sek. ir pelnė aukso medalius. Antroje vietoje liko Italijos įgula (6 min. 57,83 sek.), treti – Didžiosios Britanijos atstovai (7 min. 01,75 sek.)
Dvyniai pasidabino universiados auksu
2025-08-02 11:00
Sekmadienį Vokietijoje vykstančiose FISU Pasaulio universitetų žaidynėse puikiai pasirodė Lietuvos irkluotojai – jie į Lietuvą parveš net keturis medalius, tarp jų – du aukso.
