 Dvyniai pasidabino universiados auksu

2025-08-02 11:00 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienį Vokietijoje vykstančiose FISU Pasaulio universitetų žaidynėse puikiai pasirodė Lietuvos irkluotojai – jie į Lietuvą parveš net keturis medalius, tarp jų – du aukso.

Greičiausi: Stankūnai dviviečių valčių varžybų A finale 2 tūkst. m distanciją įveikė per 6 min. 51,22 sek.
Greičiausi: Stankūnai dviviečių valčių varžybų A finale 2 tūkst. m distanciją įveikė per 6 min. 51,22 sek.Greičiausi: Stankūnai dviviečių valčių varžybų A finale 2 tūkst. m distanciją įveikė per 6 min. 51,22 sek. / M. Gailiūno nuotr.

