Gatvių remontai Kaune: gyventojai ir susiduria su iššūkiais, ir džiaugiasi

„Aš esu pensininkė, todėl naudojuosi viešuoju transportu. Bet nematau nieko blogo, kad Kaunas gražinasi“ – sakė kaunietė Aldona. Pasak jos, miestas turi keistis ir prisitaikyti prie besikeičiančių miestiečių, jo svečių poreikių. Pasiteiravus, ar vykstant viešuoju transportu tenka susidurti su intensyvesniu eismu, Aldona sakė, kad taip nutinka „tik piko valandomis – rytais ir vakarais“.
Kaunietei Aldonai antrino ir Vytauto Didžiojo universiteto studentė Saulė. „Man, kaip studentei, važinėti automobiliu brangu, nes atvažiavus reikia susimokėti dar ir už parkavimą. Todėl važinėju viešuoju transportu. Man taip ir greičiau, ir patogiau, ir nereikia sukti galvos, kur palikti mašiną“, – viešojo transporto privalumus įvardijo Saulė. Ji tikino, kad vykstantys kelio remontai miestui – tik į naudą, tačiau prisipažino, jog iš pažįstamų dažniausiai girdi nusiskundimus dėl automobilių spūsčių ties prekybos ir pramogų centru „Mega“, kur tęsiami kelio darbai.
Kostas kasdien važinėja nuosavu automobiliu. „Taip, kelio darbai mums labai apsunkino situaciją. Kasdien važinėjam iš užmiesčio, todėl kelionė prailgėjus. Dabar jau įprato visa šeima rytais keltis anksčiau, kad nereikėtų tiek stovėti kamščiuose“, – patirtimi ir naujais šeimos įpročiais dalijosi Kostas. Jis teigė, kad stengiasi keliones planuoti taip, kad išvengtų spūsčių: „Su žmona abu dirbam beveik miesto centre, tai, kai reikia paimti vaikus iš mokyklų ar būrelių, žiūrim kuriam patogiau ir geriau nuvažiuoti iki jų. Bet būna visko, kad tenka ir vėluoti arba prašyti senelių pagalbos.“
Į Kauno miestą važinėjantiems Kauno rajono gyventojams nepatogumų kelia automagistralėje Klaipėda–Vilnius tvarkoma atkarpa tarp Sausinės ir Giraitės. Kauno rajono gyventoja Inga, kuri kiekvieną dieną važiuoja minėtu keliu, teigė, kad būtent šie kelio remonto darbai daug sunkumų nekėlė, tačiau pabrėžė, kad rytais situacija Šilainiuose yra prasta. „Kai uždarė Milikonių kalną, pralaidumas Šilainiuose suprastėjo. Didžiausias strigimas būna ties Neries krantine“, – kritinius taškus įvardijo Inga.
Kaunietis Eimantas nesupranta, kodėl visos pagrindinės miesto gatvės tvarkomos vienu metu. „Kad miestas tvarkosi yra gerai, bet galbūt galima darbus vykdyti ne vienu metu, o paliekant kai kurias gatves ramybėj. Bent būtų galima apvažiuoti, o dabar kur bevažiuosi, tai visur tik kasa ir kasa“, – mintimis dalijosi Eimantas.
Dauguma kauniečių teigė, kad per pirmąsias porą savaičių jau apsiprato su intensyvesniu eismu, tačiau ieško geresnių maršrutų, daugiau naudojasi viešuoju transportu, keičia rytinius įpročius.
Nors, kaip sako kauniečiai, miestas yra virtęs „smėlio dėže“, visi nepatogumai atsipirks. Praeiviai tikisi, kad pokyčiai palengvins susisiekimą su atokesnėmis miesto dalimis, sumažės eismo įvykių bei miestas vėl bus tvarkingas ir patogus visiems.
