Gatvių remontai nesibaigia: kai kur užtruks ilgiau

Pats darbymetis
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė dienraščiui vardijo, kur šiuo metu tebesitęsia gatvių remonto darbai. Vietų, kuriose intensyviai pluša darbininkai, apstu.
„Šiuo metu darbai vyksta Vėjo, Dangės, Griunvaldo, P. Vaičaičio, M. Jankaus, Lubinų, Kalniečių, Geležinio Vilko, Linkuvos, H. ir O. Minkovskių, Tamulšios, N. Grigo, Pašilės, Panerių gatvėse, tvarkomi Aušros ir Vaidilos gatvių šaligatviai“, – nurodė specialistė ir pridūrė, kad daugelyje gatvių darbų finišas numatomas metų pabaigoje.
Senamiestyje darbininkai koncentruojasi Rotušės aikštėje. Čia toliau klojama nauja danga, vis daugiau erdvės atsiveria pėstiesiems. „Kauno diena“ primena, kad Rotušės aikštės rekonstrukciją miestas pasišovęs užbaigti iki metų pabaigos. Kai bus atlikti visi darbai, tiek aikštės, tiek jos prieigų aukštis bus vienodas. Viduryje klojama nauja granito danga, o šalia pastatų – gludinti akmenys. Taip pat bus įrengtas modernus fontanas, mažosios architektūros elementų, taigi po rekonstrukcijos ši Senamiesčio erdvė pasikeis neatpažįstamai.
„Šiuo metu Lampėdžių paplūdimyje rengiama paplūdimiui skirta infrastruktūra. Pietinėje pakrantėje numatytas viešasis paplūdimys su persirengimo kabinomis, gelbėtojų punktais ir neregiams pritaikytais informaciniais stendais. Neįgaliesiems taip pat bus įrengti specialūs pandusai. Be to, Karaliaus Mindaugo prospekte baigiami važiuojamosios dangos remonto darbai“, – toliau vykdomus darbus vardijo I. Bendokienė.
Savivaldybė informavo, kad jau baigti remonto darbai Rokų, Plytinės, Balbieriškio, Gudelių ir Veisiejų gatvėse. Atnaujinta Pramonės prospekto važiuojamoji danga, užbaigti Inkaro ir Mūšos gatvių ir šaligatvių remonto darbai. Įrengtas šaligatvis Piliakalnio gatvėje.
Užbaigs rudenį
Intensyvūs darbai vyksta ir ties Kauno geležinkelio stotimi. Įgyvendinus projektą, ši vieta pasikeis neatpažįstamai.
Siekiant šią teritoriją padaryti patrauklesnę keliaujantiems, teritorijoje tarp M. K. Čiurlionio gatvės ir stoties pastato bus įrengtos patogios „Kiss and Ride“ sustojimo vietos, sutvarkyta viešoji automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, įrengtas apšvietimas ir laukimo zonos.
Miesto savivaldybė yra skelbusi, kad tvarkoma teritorija apima beveik 4 tūkst. kv. m plotą. Pertvarkant teritoriją bus atsižvelgiama ir į automobilių bei dviračių parkavimo poreikius. Pokyčių sulauks šalia stoties esanti viešoji stovėjimo aikštelė – įvaža į ją bus perkelta arčiau stoties pastato, panaikinant senąjį, nesaugų, įvažiavimą. Tai leis patogiau patekti iš stovėjimo aikštelės į „Kiss and Ride“ zoną.
Važiuojamąją dalį numatyta iškloti betoninėmis trinkelėmis, o šalia sustojimo vietų bus pastatyta naujų suoliukų. Pagrindinės aikštės betonines plyteles pakeis šviesus granitas su dekoratyvinėmis šviesiai rudomis klinkerio plytelėmis. Jos formuos stilizuoto geležinkelio bėgių piešinį.
Visus darbus planuojama užbaigti šių metų rudenį. Projekto vertė – beveik 475 tūkst. eurų.
Darbai užsitęsė
Antroje gegužės pusėje startavusi Linkuvos gatvės įkalnės rekonstrukcija gerokai įsibėgėjo – atnaujinti požeminiai ryšių tinklai, baigiama kloti nauja lietaus nuvedimo trasa, įrengiami pagrindai gatvei ir takams, toliau tvirtinamas šlaitas. Tačiau kelininkai pripažįsta, kad atlikti visų darbų iki anksčiau suplanuotų terminų nespės, tad įkalnė bus atverta ne vasaros, o spalio pabaigoje.
„Linkuvos gatvės įkalnėje technologiškai daugiausia iššūkių kelia oro sąlygos. Šią vasarą iškrito daug kritulių. Tai nepadėjo formuojant ir tvirtinant šlaitus. Gausus lietus juos nuolat išplaudavo. Nepaisant to, rangovai dirba visu pajėgumu. Rengiami pagrindai naujai asfalto dangai ir takui, jau matomas ir pirmasis asfalto sluoksnis“, – dėstoma miesto specialistų išplatintame pranešime.
Daugelyje gatvių darbų finišas numatomas šių metų pabaigoje.
Kol vyks darbai, eismas ir toliau šioje vietoje bus uždarytas, tad vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones apylankomis – Neries krantine, Baltijos gatve arba A1 magistrale. Kol bus atvertas eismas, nesikeis ir laikinos viešojo transporto trasos.
Nurodoma, kad Milikonių įkalnėje po rekonstrukcijos gerokai praplatės važiuojamoji kelio dalis. Atkarpoje tarp Varnių ir Linkuvos gatvių sankryžos ir susikirtimo su Pryšmančių gatve bus įrengtos trys eismo juostos: dvi leidžiantis apačion ir viena – važiuojant Šilainių link. Papildomos juostos padės transporto priemonėms patogiau įsilieti į eismą Varnių gatvėje. Be to, papildoma juosta įkalnėje puikiai padės sukantiems kairėn į Pryšmančių gatvę. Taip bus užtikrintas maksimalus eismo pralaidumas važiuojantiems Šilainių kryptimi.
Viaduko statybos
Į viršų sparčiai kyla ir Ašigalio gatvės viadukas, einantis virš A1 kelio. Tikimasi, kad darbus pavyks užbaigti dar šiemet.
Kauno miesto savivaldybė skelbė, kad rugpjūčio pradžioje, apribojus eismą A1 magistralės atkarpoje, ties Ašigalio gatve, per naktį paklotos gelžbetoninės sijos. Jos paspartino statomo viaduko darbus. Rangovai skaičiuoja atlikę beveik pusę visų numatytų darbų, tad jau matomos ne tik pagrindinės statinio laikančiosios konstrukcijos, bet ir išasfaltuoti privažiavimo keliai, žiedinė sankryža.
Be to, Ašigalio viaduko statybvietėje sumontuota dalis estakados atramų ir perdangos sijų, įrengti lietaus nuvedimo, apšvietimo tinklai, drenažo sistema. Rangovai toliau tęsia atramų ir perdangos sijų montavimo darbus, asfaltuoja būsimus estakados ir magistralės jungiamuosius kelius.
Kelsis į kitus metus
Miesto tvarkymo skyriaus specialistė nurodė, kad kai kuriose Kauno vietose statybų ar remonto darbai tęsis ir kitais metais. Kai kur darbai apima ne tik asfalto dangos keitimą, bet ir požeminius darbus, todėl šioms gatvėms suremontuoti reikia daugiau laiko. Vadinasi, minimose vietose dar kurį laiką bus apsunkintas eismas.
„Kalniečių, Geležinio Vilko, H. ir O. Minkovskių gatvių remontas tęsis ir kitais metais, nes šiose gatvėse ne tik remontuojamos dangos, bet ir rekonstruojami požeminiai tinklai. Į kitus metus nusikels ir žiedinių sankryžų įrengimas prie P. Vileišio tilto“, – pažymėjo I. Bendokienė.
Tiesa, Vilijampolės pusėje ties P. Vileišio tiltu jau dabar vyksta intensyvūs statybų darbai. Čia rengiama spraustasienė ir ruošiamasi įgyvendinti Vilijampolės transporto mazgo projektą.
Kauno savivaldybė yra skelbusi, kad, įgyvendinus šį projektą, Jurbarko gatvės sankryžoje su Brastos ir A. Kriščiukaičio gatvėmis neliks šviesoforų, taigi ir kairiųjų posūkių. Numatyta palikti tik reguliuojamą perėją pėstiesiems per Jurbarko gatvę.
Brastos gatvę ir naujai suprojektuotą jungtį po P. Vileišio tiltu sujungs žiedinė sankryža. Taip bus užtikrintas sklandus eismo pralaidumas. Antrasis žiedas bus įrengtas kitoje tilto pusėje. Naujoji atkarpa po tiltu bus dviejų eismo juostų su papildomomis eismo juostomis prieš žiedines sankryžas posūkiams į dešinę. Šalia gatvės taip pat bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas.
Be to, visai šalia naujai rengiamo Vilijampolės eismo mazgo iš Brastos gatvės į Santaką statomas naujas pėsčiųjų tiltas. Šio objekto statybos tikrai vyks ir kitais metais.
