Šilutės plento rekonstrukcija: sėkmingai baigtas pirmasis darbų etapas

„Šilutės plentas nuo Rimkų pusės yra viena problemiškiausių miesto atkarpų – kelio danga nusidėvėjusi, susiformavusios provėžos kelia ne tik diskomfortą, bet ir grėsmę eismo saugumui. Būtent todėl buvo priimtas sprendimas imtis iš esmės šios gatvės rekonstrukcijos. Šiandien jau matome pirmojo etapo rezultatus – atnaujinta infrastruktūra, įrengtos lietaus nuotekų ir apšvietimo sistemos leidžia žingsnis po žingsnio iš esmės pagerinti eismo sąlygas. Įgyvendinus visą projektą, Šilutės plentas taps saugesne, patogesne ir šiuolaikiška miesto gatve, prisidedančia prie bendro Klaipėdos atsinaujinimo“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šio etapo metu ruože nuo Jūrininkų prospekto iki Šilutės plento 125A pastato nutiesti lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklai, įrengti gatvės bortai bei paklotas apatinis asfalto dangos sluoksnis. Sutvarkytą atkarpą eismui planuojama atidaryti gruodžio 23 dieną.
Nuo kitų metų sausio 5 dienos bus pradėtas antrasis rekonstrukcijos etapas. Jo metu eismas gatvės atkarpoje nuo Šilutės plento 125A pastato iki Smiltelės gatvės bus uždaromas, o vairuotojai, atvykstantys nuo Rimkų gatvės, bus nukreipiami priešinga Šilutės plento eismo juosta. Šiame etape numatoma atnaujinti gatvės dangą, įrengti papildomas eismo juostas, naujus pėsčiųjų ir dviračių takus bei želdinius.
Viso projekto metu bus sutvarkyta apie 1,2 km ilgio Šilutės plento atkarpa. Numatyta įrengti naują apšvietimą, vandens surinkimo sistemą, dvi viešojo transporto stoteles, o sankryžoje ties Jūrininkų prospektu eismas bus reguliuojamas naujai įrengtais šviesoforais, planuojama pasodinti 60 naujų medžių.
Taip pat šiuo metu Šilutės plente baigiami paprastojo remonto darbai atkarpose nuo Debreceno gatvės iki Smiltelės gatvės bei nuo Smiltelės gatvės iki Jūrininkų prospekto (vakarinėje atšakoje). Remonto metu atnaujintas asfalto sluoksnis, pakeisti seni gatvės bortai ir šulinių dangčiai. Iš viso paklota apie 84 tūkst. kv. metrų ištisinės asfalto dangos.
Papildomai sutvarkyta ir apie 500 metrų ilgio atkarpa nuo Baltijos prospekto žiedo iki Debreceno gatvės sankryžos – čia paklotas naujas asfaltas ir įrengti plaukiojančio tipo šuliniai.
Atnaujinta gatvė užtikrins saugesnes ir patogesnes keliones tiek Klaipėdos gyventojams, tiek miesto svečiams.
