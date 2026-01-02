 Mieste – laikini eismo ribojimai

2026-01-02 12:28 klaipeda.diena.lt inf.

Dėl antrojo rekonstrukcijos etapo Šilutės plente bus ribojimas eismas.

Šilutės plentas
Šilutės plentas / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Eismas bus ribojimas nuo sausio 5 d., pirmadienio.

„Nuo 2026 m. sausio 5 dienos bus pradėtas antrasis rekonstrukcijos etapas Šilutės plente.

Jo metu eismas gatvės atkarpoje nuo Šilutės plento 125A pastato iki Smiltelės gatvės bus uždaromas, o vairuotojai, atvykstantys nuo Rimkų gatvės, bus nukreipiami priešinga Šilutės plento eismo juosta.

Prašome stebėti ir sekti kelio ženklus bei planuotis maršrutus iš anksto. Dėkojame už supratingumą“, – praneša Klaipėdos miesto savivaldybė.

ribojimai Klaipėdoje
Eismo ribojimai
šilutės plentas

