Mieste – laikini eismo ribojimai

Eismas bus ribojimas nuo sausio 5 d., pirmadienio.
„Nuo 2026 m. sausio 5 dienos bus pradėtas antrasis rekonstrukcijos etapas Šilutės plente.
Jo metu eismas gatvės atkarpoje nuo Šilutės plento 125A pastato iki Smiltelės gatvės bus uždaromas, o vairuotojai, atvykstantys nuo Rimkų gatvės, bus nukreipiami priešinga Šilutės plento eismo juosta.
Prašome stebėti ir sekti kelio ženklus bei planuotis maršrutus iš anksto. Dėkojame už supratingumą“, – praneša Klaipėdos miesto savivaldybė.
