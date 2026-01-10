Vilniuje – bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“

Anot kariuomenės, jame dalyvaus daugiau nei 2,5 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
Kartu bėgs policininkai, ugniagesiai, pasieniečiai, prokurorai, šauliai, skautai, moksleiviai ir studentai, senjorai, sportininkai, profesionalai bei mėgėjai.
Pasibaigus bėgimui, bus įteikti pagarbos bėgimo prizai – „Geležinės valios“ apdovanojimai.
Vidurdienį dalyviai startuos aikštelėje prie Antakalnio kapinių (Karių Kapų gatvėje) ir su policijos palyda devynių kilometrų atstumą bėgs Karių Kapų, Kuosų, Jūratės, L. Sapiegos, Antakalnio gatvėmis, per Žirmūnų tiltą, Šeimyniškių gatve, Konstitucijos prospektu, T. Narbuto gatve, Laisvės prospektu, L. Asanavičiūtės, A. P. Kavoliuko ir Sausio 13-osios gatvėmis iki Vilniaus televizijos bokšto.
Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, dėl to 8–15 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas, įskaitant ir automobilių statymą, Sausio 13-osios gatvėje, o nuo 11.30 iki 13.30 val. transporto eismas bus ribojamas visoje bėgimo trasoje.
Dėl bėgimo trasoje galiosiančių eismo ribojimų, nuo 12 iki 14 val. visiškai nekursuos 3, 9 ir 19 maršrutų troleibusai.
Taip pat nuo 12 iki 14 val. keisis bėgimo trasoje važiuojančio ir bėgimo trasą kertančio viešojo transporto judėjimas.
Šiuo bėgimu kasmet nuo 1992 metų pagerbiami Lietuvos žmonės, žuvę 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir mirę nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.
1991 metų sausio 13-ąją žuvo ar nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Prie televizijos bokšto sužeistas Stasys Mačiulskas nuo sužeidimų ligoninėje mirė 1991-ųjų balandį.
