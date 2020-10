Gatvių remontas Kaune: spės laiku?

Dirbo kitur

Visame mieste dirba asfalto mašinos, dunksi sunkioji technika, sustatytos įvairios statybinės medžiagos. Iš pirmo įspūdžio galima pamanyti, kad tvarkomas kone visas Kaunas. Tačiau akylesni miestiečiai atkreipė dėmesį, kad darbininkai laikinai iš kai kurių miesto gatvių buvo dingę.

"Karaliaus Mindaugo prospekte šaligatvius pradėjo tvarkyti prieš kelis mėnesius, bet prieš kelias savaites ten nebuvo nė vieno darbininko. Įdomu, dėl kokių priežasčių teko stabdyti darbus. Gal pritrūko pinigų, o gal nuspręsta išraustus šaligatvius tvarkyti tik pavasarį?" – replikavo miestiečiai.

Karaliaus Mindaugo prospekte kauniečiai buvo pasigedę darbininkų. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Paaiškėjo, kad iš tiesų čia nevyko jokie darbai. Kaip "Kauno dienai" sakė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė, darbai Karaliaus Mindaugo prospekte laikinai buvo sustabdyti, nes gatves tvarkantis rangovas darbininkus perdislokavo į kitą vietą.

"Labai norime kuo greičiau užbaigti darbus Kęstučio gatvėje, tad rangovas didesnes kelininkų pajėgas metė būtent į šią gatvę. Tačiau darbai Karaliaus Mindaugo prospekte jau atnaujinti. Be to, skelbdami šios gatvės rangos konkursą, darbus buvome išskaidę per dvejus metus. Pagal sutartį, jie gali keltis ir į kitus metus, tačiau gavome papildomų lėšų, tad didžiąją dalį darbų planuojame šiemet pabaigti, nes plyteles galima kloti iš šaltesniu oru", – pastebėjo specialistė.

Darbų terminai

Kadangi mieste vienu metu remontuojama ypač daug gatvių, kauniečiams kilo klausimų, ar tikrai juos bus spėta užbaigti. Savivaldybės atstovai nurodė, kad terminai rangovams duoti gerokai ilgesni nei iki šios žiemos, tad dauguma darbų vyksta pagal grafiką arba net greičiau.

"Šiuo metu tikrai daug dar gatvių yra tvarkomos: Kęstučio gatvė, Taikos prospektas, Karaliaus Mindaugo prospekto šaligatviai, Tvirtovės alėja. Šią gatvę planuojame pabaigti šiais metais", – kalbėjo I.Bendokienė.

Pasak jos, iki metų pabaigos bus sutvarkyta važiuojamoji Taikos prospekto dalis, o šaligatvių, dviračių takų įrengimas greičiausiai kelsis į kitus metus. Viso projekto terminas – iki kitų metų gruodžio.

"Kadangi gavome neplanuotą finansavimą iš ekonomikos skatinimo plano, tikimės šiais metais daugiau darbų padaryti ir kuo mažiau jų atidėti kitiems metams. Šaligatvių ir dviračių takų įrengimas Taikos prospekte priklausys nuo oro sąlygų", – teigė Miesto tvarkymo skyriaus specialistė.

Pasak jos, Kovo 11-osios gatvei tvarkyti taip pat buvo numatyti dveji metai. Dalį darbų būtina kelti į kitus metus, nes suplanuota keisti šilumos trasą. Tam, kad naujai pakloto asfalto nereikėtų ardyti ir po to vėl kloti, nuspręsta šiemet tvarkyti tik vieną šios gatvės atkarpą.

10,6 mln. eurų – tiek papildomai gatvėms tvarkyti skirta pinigų iš COVID-19 ekonomikos skatinimo programos.

"Jau sutvarkyta atkarpa nuo Taikos prospekto iki V.Krėvės prospekto. Šiuo metu darbai vyksta nuo V.Krėvės prospekto iki Savanorių prospekto. Kitąmet atkarpoje nuo Taikos prospekto iki Dujotiekio gatvės "Kauno energija" keis šilumos trasą, tad iki P.Baršausko gatvės darbai taip pat bus atliekami kitąmet. Mes tai įvertinome, todėl su rangovais ir pasirašėme sutartį, kad Kovo 11-osios gatvės tvarkymo darbai būtų užbaigti iki kitų metų pabaigos", – dar apie vienos gatvės tvarkymo terminus užsiminė I.Bendokienė.

Kęstučio gatvės remontas tikrai apsunkina eismą centrinėje Kauno dalyje. Visai nesenai net teko riboti eismą šia gatve, kad kelininkai galėtų pakloti naują asfalto dangą. Keturias dienas gatve galėjo važiuoti tik viešasis transportas ir gyventojai. Tačiau darbai čia dar nėra baigti ir tęsis kelis mėnesius.

"Baigiami įrengti bortai, paklotas asfaltas. Po to kelininkai pradės įrengti dviračių taką, tad, kaip nurodė rangovai, šiemet užbaigs darbus", – nurodė I.Bendokienė.

Kęstučio gatvėje jau paklotas asfaltas, dabar dėmesys skiriamas pėsčiųjų ir dviračių takams. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Papildomi iššūkiai

Specialistė atkreipė dėmesį, kad, kai kur pradėjus darbus, paaiškėjo, jog gatvės būklė yra gerokai prastesnė, nei prognozuota, todėl reikia atlikti papildomų darbų. Tai ne tik didina išlaidas, bet ir gali pailginti darbų terminus.

Štai tvarkant Taikos prospektą pamatyta, kad sunykę kelio pagrindai. "Prieš pirkdami rangos darbus, tikrai ne viską, kokių darbų tiksliai reikės, galėjome įvertinti. Pašalinę Taikos prospekte asfaltą, pamatėme, kad pagrindai neatitinka reikalavimų, kai kur jų net visai nebuvo. Štai atkarpoje nuo Pramonės prospekto teko net apie kilometrą pagrindų naujai įrengti. Netinkami gatvės pagrindai buvo ir ties A.Baranausko gatve, todėl negalime taip palikti", – teigė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Smulkesni darbai

Darbai vyksta ir kitose gatvėse toliau nuo centrinės Kauno dalies. Jau minėta, kad tvarkoma Kovo 11-osios gatvė. Kelininkų dėmesio sulaukė A. ir J.Gravrokų gatvė. Čia bus įrengtas dviračių takas. Nauja dviračių tako trasa baigiama įrengti Raudondvario plente.

Šiemet nemažai darbų atlikta Aleksote. Pasak I.Bendokienės, jau užbaigti darbai Griškabūdžio, Pagirėnų, Dūkšto, Naujadvario gatvėse. Sutvarkyta A.Baranausko gatvė, čia atnaujinti ir šaligatviai.

"Šiais metais darbų apimtys tikrai didesnės, skirta ir daugiau lėšų. Kartais atrodo, kad jau ir patys rangovai nėra pajėgūs daugiau darbų apsiimti, tad dabar jau tenka laviruoti, nes mes dar galėtume duoti darbų, bet rangovai nelabai turi resursų, kas darbus atliks", – pridūrė I.Bendokienė.

Savivaldybės atstovai nurodo, kad gatvėms, šaligatviams ir dviračių takams remontuoti šių metų pradžioje buvo planuota atlikti darbų už 23 mln. eurų. Papildomai iš COVID-19 ekonomikos skatinimo programos gatvėms tvarkyti skirta dar 10,6 mln. eurų.