Gerėjančios paskolų sąlygos keičia rinką: ką šiandien sau gali leisti būstą perkantis lietuvis?

Būsto paskolų rinka įsibėgėja, o pasiūla – tirpsta
„Luminor“ banko duomenimis, per pastaruosius dvejus metus vidutinė naujai išduodamų būsto paskolų suma išaugo 13 proc. Banko finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad tai rodo ne tik augančias kainas, bet ir didesnį pasitikėjimą savo finansinėmis galimybėmis.
„Lietuvos gyventojai kasmet būstui skolinasi vis daugiau – mažėjančios palūkanos, infliacijos grįžimas į įprastus dydžius, vėl pradėjusios kilti būsto kainos ir gerėjančios pajamos atvėsino norą atidėti būsto pirkimo sprendimą. NT rinka atsigauna, pasiūla mažėja, todėl pirkėjai neskuba laukti – daugelis bando „įšokti į traukinį“, kol kainos dar įkandamos“, – teigė L. Žukovė.
Anot jos, mažėjant pasiūlai ir gerėjant ekonominiams rodikliams – didėjant atlyginimams, mažėjant bazinėms palūkanoms – tikėtina, kad šiemet NT kainos kils sparčiau.
Pirkėjai renkasi kokybę ir ilgaamžę vertę
Daugiau nei pusė („Luminor“ duomenimis – 51 proc.) pirkėjų šiandien prioritetą teikia naujos statybos arba renovuotiems būstams. Tai lemia ne tik didesnė pasiūla, augantis vidutinis atlyginimas, leidžiantis drąsiau priimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus, bet ir pokytis pirkėjų vertybėse – jie vis dažniau ieško energinio efektyvumo, komforto, geros lokacijos ir aplinkos kokybės.
„Vidutinė paskola trijų kambarių butui naujos statybos projekte dažnai siekia 180 tūkst. Eur. Tokį pasirinkimą lemia siekis įsigyti vertę išlaikančią investiciją. Naujuose projektuose dažnai siūlomos papildomos vertės – automobilių stovėjimo vietos, sutvarkyta aplinka, bendro naudojimo erdvės. Šie patogumai didina būsto patrauklumą“, – sakė L. Žukovė.
Investuoja į ateitį: gero būsto laukia metus, renkasi erdvesnius butus
Investicijų į gerėjančią NT infrastruktūrą tendenciją pastebi ir Kaune „SBA Urban“ vystomo „Nemunaičių“ kvartalo pardavimų ir bendruomenės vadovė Viktorija Pozingytė. Ji teigia, kad šiuolaikiniai pirkėjai vis dažniau vertina ne tik patį būstą, bet ir aplinką, į kurią investuoja. Tai ryškiai matyti iš šiuo metu kvartale statomo gyvenamojo namo „Pasaka“ pardavimų rezultatų – daugiau kaip 60 proc. butų parduota dar net nepasibaigus statyboms.
Anot V. Pozingytės, pirkėjai supranta, kad toliau plečiantis kvartalo infrastruktūrai, gerėjant aplinkai ir paslaugų prieinamumui, išaugs ir jų įsigyto turto vertė. Tokie išskirtinėse vietose, miesto centre vystomi projektai Kaune vis dar reti, todėl pirkėjai yra linkę būsto laukti ir metus.
V. Pozingytė taip pat pastebi, kad per pastaruosius metus pastebimai išaugo didesnių būstų paklausa: „Dar prieš keletą metų dažniau buvo ieškoma mažesnių, iki 65 kv. m butų, tačiau dabar vis dažniau jaunos šeimos kreipiasi dėl erdvesnio būsto – nuo 70 iki 155 kv. m, su tiesioginiu vaizdu į Nemuną. Tai rodo, kad žmonės drąsiau renkasi ne tik didesnius, bet ir kokybiškesnius namus, o tai tiesiogiai susiję su gerėjančiomis ekonominėmis lietuvių galimybėmis bei patrauklesnėmis būsto paskolų sąlygomis.“
Šiuolaikinio pirkėjo prioritetas – investicijų ir finansų diversifikavimas
NT rinkos ekspertai sutaria, kad šiandieninis pirkėjas labiau domisi rinkos tendencijomis, skaičiuoja ilgalaikę grąžą ir nebeskuba išleisti visų santaupų vienam objektui – būsto įsigijimas su paskola vertinamas nebe tik kaip gyvenamoji erdvė, bet ir kaip finansinis saugumas.
Anot „Luminor“ banko ekspertės L. Žukovės, paskolos suteikiamas finansinis svertas leidžia ne tik įsigyti būstą, bet ir investuoti dalį lėšų į kitus instrumentus – obligacijas, fondus ar net kitą NT objektą: „Sprendimas įsigyti būstą šiandien vis rečiau tampa emociniu žingsniu. Dauguma žmonių jį planuoja atsakingai – vertina ne tik objekto vietą ar tipą, bet ir ilgalaikę vertę. Tai rodo brandesnį požiūrį į skolinimąsi: būsto paskola tampa ne būtinybe, o atsakinga investicija į ateitį.“
„Anksčiau daugelis pirkėjų į būstą žiūrėjo kaip į laikiną stotelę – vietą, kurioje pagyvens kelerius metus, o vėliau ieškos kažko geresnio. Dabar situacija keičiasi: matydami projekto perspektyvą, gerėjančią infrastruktūrą, kokybiško būsto pasiūlos miesto centre ribotumą ir finansavimo sąlygas, pirkėjai išdrįsta iškart rinktis tokį būstą, kuriame norėtų kurtį ilgalaikį gyvenimą. Būstas tampa apgalvota investicija į savo ateitį, o ne tik trumpalaikiu sprendimu“, – rinkos tendencijas patvirtino „Nemunaičių“ atstovė V. Pozingytė.
