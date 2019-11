Gydytojai rekomenduoja skiepytis nuo gripo, tačiau galimybių tai padaryti beveik nėra

„Neturime nei mokamų, nei nemokamų vakcinų. Čia ne poliklinika neturi, čia tiekėjas neatvežė. O jūs prisirašę prie mūsų poliklinikos? Mes skiepijame tik prie mūsų poliklinikos prisirašiusius gyventojus“, – informavo Kauno miesto poliklinikos Centro padalinio registratūros darbuotoja.

„Pas mus nuo gripo pasiskiepyti negalima ir nebebus galima – vakcinos jau nebeturėsim, jau išskiepijom antrą partiją“, – paaiškino Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros (PSPC) centro registratūros telefonu atsiliepusi moteris.

Šis centras, kurio pagrindinis padalinys įsikūręs mieste, vienija pakaunėje esančias penkias ambulatorijas ir du šeimos gydytojų kabinetus. Vis dėlto už vakcinas atsakinga Pakaunės PSPC vaikų gydytoja Regina Žaltauskienė pateikė kiek kitokią informaciją. Ji paaiškino, kad per visus centro padalinius dar likę apie 20 nemokamų vakcinų. „Bet ir jas greitai suskiepysim, nes likę dažniausiai tais atvejais, kai žmogus susirgo ir negalėjo pasiskiepyti. Bet mes ištyrėme poreikį – mums dar apie 200 vakcinų reikės, ir pateikėme naują užsakymą Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui (ULAC). Kada šias vakcinas gausim, sunku pasakyti“, – sakė R.Žaltauskienė. Ji informavo, kad mokamų vakcinų PSPC gaus artimiausiu metu. „Mokamas vakcinas mes perkam kitaip, todėl jas gaunam greičiau“, – paaiškino gydytoja.

Taip atsitiko dėl to, kad dabar žymiai daugiau žmonių nori skiepytis. Ir panašu, kad tai yra ne tik Lietuvoje.

Kauno miesto poliklinikos (KMP) direktorius Paulius Kibiša teigė, kad vakcinos šiemet pritrūko dėl keleto priežasčių. „Poliklinikos ir kitos gydymo įstaigos skiepų poreikį planavo atsižvelgiant į kelių pastarųjų metų skiepijimo kiekius. Bet šiemet tų vakcinų, kurias buvome užsakę ir gavome, neliko labai greitai. Taip atsitiko dėl to, kad dabar žymiai daugiau žmonių nori skiepytis. Ir panašu, kad tai yra ne tik Lietuvoje. Tiekėjai nespėja vežti tiek mokamų, kurias mes perkame tiesiogiai iš jų, tiek nemokamų vakcinų – tų, kurias perka Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), – kita priežastis, pasak P.Kibišos, yra ta, jog šiemet nupirkta keturvalente gripo vakcina. – Pernai buvo daug kontroversijų dėl trivalentės gripo vakcinos – buvo svarstoma, ar ji gera, ar bloga. O dėl šiemet nupirktos keturvalentės neabejojama – ji tikrai yra gera. Be to, ir tymų protrūkis padarė savo – žmonės suprato, kad reikia skiepytis. Prisidėjo ir A tipo gripo viruso, ateinančio iš Australijos, baimė. Kitas dalykas, kad žmonės sąmoningėja ir vis daugiau jų eina skiepytis. Daug faktorių susidėjo ir iš esmės skiepijimų apimtys ir poreikis labai žymiai išaugo. O valstybė nemokamų skiepų nupirko pagal tai, kokias prognozes gavo iš mūsų.“

Pašnekovo žodžiais, dėl šių priežasčių, nepaisant to, kad vakcinos Kauno miesto poliklinika šiemet užsakė daugiau, jos labai greitai neliko. „O kai padarai naują užsakymą, reikia laukti, nes vakcina gaminama ilgai. Antras dalykas, gydymo įstaigos ją perka atsakingai, nes jos galiojimo laikas yra apie pusė metų. Kitam gripo sezonui jos nepasiliksi. Ir jei mes jos bet kiek prisipirktume, tai būtų tų pačių mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas“, – P.Kibišos teigimu, iš 200 užsakytų mokamų vakcinos dozių trečiadienį buvo gauta 50 ir jų greitai neliko. Kitos vakcinos esą dar tik vežamos. „Mokamas mes perkame kitaip – jas gauname tiesiai iš tiekėjų. Ir mes užsisakome vakcinos tiek, kiek tiekėjas turi ir gali pristatyti. Čia – eilinis užsakymas. Kai tiekėjas jos turės daugiau, mes užsisakysime daugiau“, – aiškino KMP vadovas.

Galimybę mokamai ar nemokamai pasiskiepyti nuo gripo P.Kibiša rekomendavo aiškintis ne tik telefonu pasiskambinus į vieną iš poliklinikos padalinių, bet ir internete: poliklinikos interneto puslapyje, feisbuko paskyroje.

Neseniai Sveikatos apsaugos ministras (SAM) Aurelijus Veryga viešai džiaugėsi, kad į sveikatos priežiūros įstaigas keliauja antra, didesnioji, rizikos grupės asmenims skirtų nemokamų gripo vakcinų siunta. Tačiau paaiškėjo, kad ir šios siuntos toli gražu nepakanka. Itin liūdna situacija kai kuriuose regionuose. Prisirašiusieji prie vienos iš Telšių poliklinikų skėsčioja rankomis: nemokamų vakcinų neliko per dvi valandas, mokama vakcina pasiskiepyti taip pat neįmanoma.

„Ir pirmos, ir antros partijos vakcinų neliko per pora valandų. Vienas mano šeimos narys – pensininkas, sergantis rimta plaučių liga, kitas – suaugęs, sergantis onkologine liga. Jiems abiem šeimos gydytoja primygtinai rekomendavo pasiskiepyti nuo gripo. Kam tos rekomendacijos, jei to padaryti neįmanoma? O paskui, jei tokie negalėję pasiskiepyti žmonės susirgs gripu su komplikacijomis, šeimos gydytojai baksnos pirštais: mes gi sakėme skiepytis, tai kodėl jie nesiskiepijo?“ – neveikiančia sistema piktinosi pavardės nepanorusi viešinti telšiškė. Ji stebėjosi, kodėl pirminės sveikatos priežiūros įstaigos taip nepamatuotai skaičiavo nemokamų vakcinų poreikį, jei jų neliko per kelias valandas. Moters skaičiavimu, per tiek laiko galėjo būti paskiepyta vos keliolika žmonių. „Paprasti žmonės net nesužinojo, kad vakcina jau yra, galima skiepytis“, – moteris svarstė, kad galimybe paskiepyti nemokamai greičiausiai pasinaudojo poliklinikos darbuotojai ir jiems artimi žmonės.

Nemokamų gripo vakcinų, skirtų rizikos grupės asmenims, pirkimą organizuojantis ULAC situacijos nekomentuoja. „Remiantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu, visą komunikaciją, susijusią su skiepais, nuo šiol vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)“, – motyvą, kodėl ULAC komentaro dėl skiepų nebus, paaiškino viena centro darbuotojų.

Pasak NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjos Giedrės Aleksienės, nemokamas vakcinas rizikos grupės asmenims valstybinė ligonių kasa pirko pagal gydymo įstaigų pateiktą numatomą poreikį. Poreikius pagal savo teritorijas jos esą pateikė kovo mėnesį, po mėnesio ar dviejų šios įstaigos turėjo galimybę patikslinti duomenis. „Valstybė apie dešimt metų perka nemokamą vakciną rizikos grupės asmenims, ir nė karto dar jos nebuvo nupirkta tiek daug kaip šiemet – daugiau kaip 144 tūkst. keturvalentės vakcinos dozių. Tačiau ir jos neužteko. Vienas dalykas, yra lengva apskaičiuoti rizikos asmenų skaičių, tačiau neaišku, kiek iš jų ateis skiepytis, – NVSC atstovės žodžiais, nemaža dalis jų anksčiau skiepytis neidavo. – O šiemet yra tokia metai, kai atėjo bene visi rizikos grupės asmenys, atėjo net tie, kurių gydymo įstaigos net nebuvo suskaičiavusios kaip patenkančių į šią grupę.“

G.Aleksienės teigimu, artimiausiomis dienomis Valstybinė ligonių kasa (VLK) pirks nemokamos vakcinos papildomai. „Mes užprašėme, kad iki lapkričio 22 d. įstaigos pasiskaičiuotų, kiek dar jiems reikėtų tos vakcinos, duomenis perduosime VLK ir jie priks“, – pasak NVSC atstovės, atlikus visas procedūras šios vakcinos Lietuvą pasiektų greičiausiai Kalėdoms.

Pasak G.Aleksienės, tuomet skiepytis nuo gripo dar nebūtų per vėlu.