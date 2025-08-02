Gyventojų saugumas – bendras rūpestis

Priemonę vykdys Kauno rajono policijos komisariato pareigūnai kartu su Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistais. Pareigūnai ne tik stebės situaciją, bet ir aktyviai tikrins, kaip gyventojai laikosi saugaus elgesio taisyklių prie vandens.
Bus vykdomas stebėjimas iš oro pasitelkiant bepilotį orlaivį (droną). Taip siekiama užkardyti pažeidimus, galinčius kelti pavojų visuomenės saugumui, ir skatinti atsakingą elgesį gamtoje.
Vasaros metu gyventojai raginami laiką gamtoje leisti atsakingai, ypač prie vandens telkinių, – laikytis nustatytų taisyklių, pasirūpinti vaikų ir vienas kito saugumu.
