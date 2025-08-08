 Hospiso direktorę ištiko šokas: esame palikti su savo baseinu

2025-08-08 10:34
Ieva Dyraitė (LNK)

Kauno hospiso savanoriai, metų metus slaugantys mirštančius žmones, iš savivaldybės gavo sandėliavimo patalpas. Tačiau jų naudoti negali – pastatas avarinės būklės: kiauras stogas, byrančios lubos, bėgantis vanduo, gendanti jautri technika.

Hospiso direktorę ištiko šokas: esame palikti su savo baseinu / LNK stop kadras

Prieš kelias dienas Kauno hospisui savivaldybės skirtas sandėlis virto katastrofa. Čia turėjo būti laikoma žmonių paaukota įranga: lovos, vežimėliai, baldai. Po paskutinės audros direktorę ištiko šokas – lubos byra, viską merkia vanduo.

„Prasidėjo liūtys, pradėjo per lubas bėgti vanduo ant įrangos, pro lubas – ant visų mūsų sandėliuotų daiktų“, – pasakojo „Kauno hospiso namų“ vadovė Kristina Krasko.

Vanduo užliejo viską – net ir jautrią medicininę techniką.

„Tai gyvybiškai reikalinga įranga: funkcinės lovos, atsiurbėjai, deguonies koncentratoriai. Visa ši technika jautri vandeniui ir temperatūrų svyravimams“, – aiškino K. Krasko.

LNK stop kadras

Direktorė pasakoja, kad prasidėjus lietui, kartu su savanoriais budi naktimis – stebi, ar vanduo vėl neužlies.

„Mūsų patalpos užlietos, sekame temperatūrą Kauno mieste, žiūrime, kada vėl sems“, – sakė K. Krasko.

Hospiso patalpos – savivaldybės pastate, kurio prasta būklė žinoma jau seniai.

„Stogo problemos kamuoja seniai, savivaldybė jas spręsdavo, bet ne iš pagrindų. Priėmėme sprendimą suremontuoti stogą“, – teigė Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.

Pasak direktorės, per paskutinį užliejimą vandens buvo ne balos, o baseinas – iki 10 cm gylio. Vanduo išsiliejo visur. Pradėjus skęsti, kreiptasi į savivaldybę, bet atsako – jokio.

„Visą vandenį sėmėme, skambinome į savivaldybę, bet jie siuntinėjo vieni nuo kitų. Nesulaukėme jų skambučio – nei pasiteirauti, nei ką toliau planuoja daryti. Esame palikti su savo baseinu“, – kalbėjo „Kauno hospiso namų“ vadovė.

LNK stop kadras

Savivaldybė teisinasi – atsakymo nebuvo, nes nežinojo, ko imtis. Visgi dabar pradėti viešieji pirkimai stogo remontui.

„Sutartis su rangovu jau pasirašyta, tikimės, kad per porą mėnesių šios problemos išnyks“, – tikino D. Valiukas.

Nors stogą tvarkys, D. Valiukas sako, kad kol kas neaišku, ką savivaldybė planuoja daryti su pastatu. Tad apie kapitalinį remontą kalbėti neverta.

„Kadangi pastato paskirtis – laukimo stadijoje, didelės investicijos nebuvo ir nebus vykdomos artimiausiu metu“, – aiškino jis.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Nors pastatas – avarinės būklės, hospisas jo laukė ketverius metus. Tiek truko prašymai ir įrodinėjimai savivaldybei.

„Buvo nelengva įtikinti savivaldybę, kad mums reikia patalpų sandėliuoti daiktus, kuriuos vežame nepagydomiems žmonėms – mirštantiems pacientams“, – tvirtino „Kauno hospiso namų“ vadovė.

Hospisas vis dar neturi nei sandėlio, nei erdvės savanoriams po vienu stogu.

„Turime 35 šeimas, kuriomis rūpinamės, turime 5 vaikus. Dirba 20 darbuotojų, talkina savanoriai. Jau 10 metų dirbame namuose, neturėdami pastato“, – pasakojo „Kauno hospiso namų“ vadovė.

Prieš tris metus Kauno hospisas gavo 1000 kv. m patalpas pacientų priežiūrai, tačiau remontas taip ir neprasidėjo – net turint raktus.

