Į Kauną Karinių oro pajėgų sraigtasparniu atgabentas donoro organas

Kaip pranešė Nacionalinis transplantacijos biuras, atgabentas organas bus persodintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose.
Pasak kariuomenės, sraigtasparnis Mi-8T apie 13.45 val. pakilo iš antrojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune ir po sėkmingai įvykdytos užduoties, apie 14.55 val., grįžo į Kauną, kur išleido transplantologų komandą ir tęsia budėjimą.
Donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių.
Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.
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