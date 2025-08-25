Į rugsėjį – be nerimo

Žengia į naują etapą
Kauno rajono gyventojai Eglei šis rugsėjis ypatingas – šeimos vyresnėlis keliaus į pirmąją klasę. Ne sykį girdėjusi, esą mokykla – iššūkis vaikams, kurį teks įveikti ir tėvams, moteris pamažu pradeda suprasti, apie ką kalba žmonės. Pirma klasė žymi naują etapą, kuriame atsiranda naujų atsakomybių, iššūkių ir kasdienės rutinos. Tam, kad perėjimas būtų kuo sklandesnis ir lengvesnis, dviejų vaikų mamos įsitikinimu, labai svarbu tinkamai pasiruošti.
„Kalbu ne tik apie kanceliarines priemones ir kitus mokyklinius daiktus, o apie vaiko emocinę būseną, kurią neretai užgožia pirkiniai“, – Eglė pasakojo ruošti sūnų mokyklai pradėjusi dar vasaros pradžioje.
Pirmiausia ji įvertino vaiko savarankiškumą – kaip šis geba susidėti daiktus į kuprinę, savarankiškai apsirengti. Dar vienas svarbus įgūdis – gebėjimas laikytis susitarimų. Kiekviena mokykla turi savas taisykles, tačiau kone visose jų galioja pagrindinės: išklausyk kitą, kelk ranką, bendrauk pagarbiai. Ūmaus būdo, vietoje nenustygstančiam moters pirmagimiui laikytis susitarimų nelengva. Baimindamasi, kad mokyklos tvarka gali tapti iššūkiu, o dėl netinkamo elgesio mažėti motyvacija mokytis, Eglė namuose įvedė tam tikras taisykles, dėl kurių buvo susitarta.
„Esu įsitikinusi, kad geras pasiruošimas gali padėti jaustis saugiai, labiau pasitikėti savimi. Tada ir mokymosi procesas bus sklandesnis“, – Eglė savo sūnui ir visiems kitiems, verčiantiems naują gyvenimo lapą, linkėjo kuo geriausios kloties.
Skaičių kalneliai
Eglės sūnus – vienas iš 1 tūkst. 144 pirmokų, kuriems šiųmetė rugsėjo 1-oji žymės naują dvylikos metų etapą Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigose.
Jau antrus metus iš eilės didžiausias būrys pirmokų laukiamas Garliavos Jonučių progimnazijoje. Čia į klases turėtų sugužėti 149 pirmų klasių mokiniai. Ringaudų pradinėje mokykloje mokysis 112, Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre – 98, Domeikavos gimnazijoje – 92, Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinėje mokykloje – 84 mokiniai. Dėl padidėjusio pirmokų skaičiaus po vieną naują klasę sukomplektuota Lapių pagrindinėje, Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinėje, Ringaudų pradinėje mokyklose ir Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre.
„Kauno rajone mokinių skaičius kasmet auga. Šiais mokslo metais Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 11 tūkst. 355 pirmų–dvyliktų klasių mokiniai, t. y. 328 mokiniais daugiau nei pernai. Daugiausia – net 1 tūkst. 230 – Kauno rajono mokinių lankys Garliavos Jonučių progimnaziją, Domeikavos gimnaziją – 1 tūkst. 139, Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnaziją – 1 tūkst. 124 mokiniai. Bendras mokinių skaičius labiausiai išaugo Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje, Vilkijos gimnazijoje ir Kačerginės mokykloje-daugiafunkciame centre, pabrėžė Jolanta Jankauskienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.
Eilė į darželius
Rugsėjo 1-oji ypatinga ir patiems mažiausiems Kauno rajono gyventojams. Nuo šio rudens ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas priimti 1 tūkst. 242 vaikai. Iš viso 2025–2026 mokslo metais ugdymo grupes lankys 4 tūkst. vaikų. Eilėje laukti liko 267 mažieji – 249 dvimečiai ir aštuoniolika trimečių. Jie, anot J. Jankauskienės, šiuo metu dar renkasi alternatyvas – lankyti švietimo įstaigas kitose seniūnijose, gauti siuntimus į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas pagal bendradarbiavimo sutartį arba pasinaudoti kompensacijomis privačiuose darželiuose.
„Savivaldybės prioritetas – švietimo prieinamumo užtikrinimas nuo pačių mažiausių Kauno rajono gyventojų, todėl kasmet steigiamos naujos grupės labiausiai apgyvendintose savivaldybės seniūnijose. Pernai savivaldybė įsteigė 20 naujų ikimokyklinio ugdymo grupių (388 vietas): Domeikavos lopšelyje-darželyje „Upė“ – dešimt grupių, Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre – šešias, Girionių darželyje – tris, Mastaičių mokykloje-daugiafunkciame centre – vieną“, – detalizavo J. Jankauskienė.
Siekiant padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, šiemet papildomai steigiama trylika naujų ugdymo grupių, kurios užtikrins 245 vietas: Garliavos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ – keturias, Giraitės darželyje – tris, Šlienavos pagrindinės mokyklos naujai renovuotose darželio patalpose, Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ rekonstruotose patalpose ir Lapių lopšelyje-darželyje – po dvi grupes. Didžiausias ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikis išlieka Užliedžių, Garliavos ir Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijose.
Pedagogų poreikis
Mokytojų trūkumas – ne tik didmiesčių, bet ir regionų problema. Dirbantys mokytojai sensta, o jaunimui ši profesija nepatraukli ir dėl per didelio darbo krūvio.
Kauno rajono švietimo įstaigose nuo rugsėjo 1 d. dirbs 1 tūkst. 301 pedagoginis darbuotojas.
„Įstaigose vyksta natūrali mokytojų kaita. Šiais metais 23 mokytojai, sulaukę pensinio amžiaus, išėjo iš darbo. Džiaugiamės, kad ugdymo įstaigų vadovai sėkmingai įveikė iššūkį ir rado beveik visus reikalingus pedagogus. Šiuo metu dar galima būtų įdarbinti dešimt pedagogų: šešis ikimokyklinio ugdymo mokytojus, du matematikos mokytojus, vieną lietuvių kalbos mokytoją, vieną logopedą. Vidutinis mokytojų amžius – 50,4 metų. Jauniausi rajone yra ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Jų amžiaus vidurkis – 44,4 metų“, – detalizavo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.
„Kauno rajonas yra žiedinė savivaldybė, todėl čia dirba mokytojai ne tik iš Kauno rajono, bet ir iš aplinkinių savivaldybių: Kauno miesto, Šakių, Jonavos, Kėdainių, Raseinių rajonų“, – kvietė atvykti dirbti į Kauno rajono ugdymo įstaigas kitose savivaldybėse gyvenančius mokytojus J. Jankauskienė. Nuo 2023 m. sausio ugdymo įstaigų pedagogams, kurių faktinė gyvenamoji vieta nuo darbovietės nutolusi daugiau nei 5 km, kompensuojamos kelionės išlaidos į darbą ir atgal.
Pasiteisinusios priemonės
Pedagogų trūkumo problema sprendžiama jau nuo 2021-ųjų, kai Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo ir pritraukimo į Kauno rajoną tvarkos aprašą. Pagal jį, norintiems įgyti pedagogo specialybę Kauno rajono gyventojams arba norintiems persikvalifikuoti pedagogams savivaldybė iš dalies finansuoja studijas, skiria stipendijas, padengia įsikūrimo išlaidas. Ši programa skatina abiturientus rinktis mokytojo specialybę ir ateitį kurti pakaunėje.
Per paskutinius ketverius metus pagal šią mokytojų pritraukimo programą pedagoginėse studijose mokėsi 92 mokytojai. 59 jau baigė studijas ir dirba rajono švietimo įstaigose. Daugiausia parengta ikimokyklinio ugdymo – 23 ir pradinio ugdymo – keturiolika mokytojų. Be to, Kauno rajone veikia Jaunojo pedagogo klubas, kurį per tris metus baigė 31 abiturientas. Kone pusė jų pasirinko mokytojo profesiją.
Jau trečius metus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai gauna po 100 eurų mokymo priemonėms įsigyti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogams skiriama 50 eurų. Nuo 2023 m. sausio ugdymo įstaigų darbuotojams, kurių faktinė gyvenamoji vieta nuo darbovietės nutolusi daugiau nei 5 km, kompensuojamos kelionės išlaidos į darbą ir atgal.
„Mokytojai skatinami ir pagerbiami už mokinių pasiekimus, metodinę veiklą. Visos šios priemonės lemia, kad Kauno rajono ugdymo įstaigos kasmet sėkmingai įveikia mokytojų trūkumo iššūkius“, – džiaugėsi Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui, vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas, J. Jankauskienė.
