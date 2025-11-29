Įdomus vaizdelis: su ramentais – ne šaligatviu, o automobilių keliu

Šeštadienio rytą „Kauno dienos“ fotografas V. Krėvės prospekte užfiksavo itin retą ir įdomų vaizdelį. Viena kaunietė, į lauką išėjusi su ramentais, nutarė, kad jai saugiau bus eiti ne šaligatviu, o kelio, kuriuo važiuoja automobiliai, pakraščiu.
Šis kelias gal ir ne toks slidus kaip šaligatvis, tačiau tai yra Kelių eismo taisyklių pažeidimas. Taip pat yra nemaža rizika būti parblokštai automobilio.
Iš vaizdo įrašo matyti, kad pro šalį važiuojantys vairuotojai į keliu einančią kaunietę pažiūrėjo tolerantiškai. Vis dėlto nereikėtų taip rizikuoti, nes taip galima prisišaukti ir nelaimę.
