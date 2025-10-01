Ieškojo statybininkų, užkibo ant sukčiaus?

Per rekomendacijas
„Kreipiamės ieškodami, gal bus daugiau nukentėjusių ar apgautų ir norinčių prisidėti prie bendro ieškinio. Kaune, statybos darbus organizuojantis ir vykdantis Eimantas (gyvenantis Petrašiūnuose) galimai išviliojo tūkstantines pinigų sumas, neatliko darbų ir dingo. Kreipiamės į policiją ir renkame papildomą informaciją. Gal esate kas nors su minimu asmeniu susidūrę, pažįstate ar esate nukentėję“, – tokiu prašymu vienoje feisbuko grupėje pasidalijo kaunietė. Ji sutiko savo istorija pasidalyti su „Kauno dienos“ skaitytojais.
Kaune įsigijo patalpas, jose planavo įkurti odontologijos kliniką. Pradėjo ieškoti, kas galėtų suremontuoti patalpas, naujai uždengti stogą. Pažįstamų pažįstami rekomendavo asmenį, galintį su komanda atlikti reikiamus darbus.
„Šiek tiek“ užsitęsė
„Su juo susitikome, viską aptarėme ir pasirašėme sutartį. Iš įmonės sąskaitos atlikome mokėjimo pervedimą“, – pasakojo moteris.
Pirmasis įspūdis – labai geras. „Atvyko apsirengęs statybininko apranga, su šalmu, konkretus, gražiai kalbantis. Eimantas. Darbų vadovas“, – sakė pašnekovė ir pridūrė, kad jai net nekilo mintis paklausti pavardės. Tačiau kam tos darbuotojų pavardės? Sutartyje buvo įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas, rekvizitai.
Viskas ėjosi gerai, kol staiga darbai sustojo. Pagal sutartį viskas turėjo būti baigta dar šių metų vasarį. Terminas nukeltas į balandį. Prašyta baigti bent iki liepos, rugpjūčio. Pašnekovė neslepia, kad dabar jau prašo grąžinti pinigus, nes nebetiki pažadais. Statybininkų pasiteisinimų ji prisiklausė visokių: taip, taip, viskas gerai, tiesiog organizuojame darbus; darbuotojai serga ir t. t.
„Paskolą jau reikia pradėti mokėti, o kabinetas dar neveikia, nėra nei pinigų, nei atlikti statybos darbai. Stogas neuždengtas. Patalpas kiaurai merkia lietus“, – situaciją aiškino nukentėjusioji.
Dalį – grynaisiais
Statybininkams 35 tūkst. eurų sumokėta pervedimu į įmonės banko sąskaitą, dar 20 tūkst. paduota grynaisiais, nes jų neva labai greitai reikėjo atsiskaityti su darbininkais, kitaip jie nedirbs. Paduoti su sąlyga, kad ši suma atsispindės atsiskaitymo dokumentuose.
„Sutarties suma – didelė, pasitikėjome. Yra mokėjimą įrodančios SMS žinutės. Nepadarytų darbų vertė – apie 13 tūkst. eurų“, – skaičiavo moteris.
Nesusitaikę su apgaule ir atsimušdami į pažadų, o paskui ir į tylos sieną, kauniečiai ėmėsi ieškoti energingojo Eimanto. Sužinojo, kur šis gyvena. Susisiekė su namo pirmininku, bendrijos buhaltere, kaimynais. Anot pastarųjų, yra buvę vietinių nesklandumų ir grasinimų nuleisti nuo laiptų.
Vaikščiojo po renovuojamus namus ir klausė, ar neturėjo reikalų su Eimantu. Atrado turėjusių. Paminėjo daugiabutį P. Lukšio gatvėje Kaune.
Eimantas, moters teigimu, neapsikentęs reikalavimo grąžinti pinigus, pareiškė, kad pretenzijos turi būti skirtos ne jam, o bendrovei, su kuria pasirašyta sutartis.
Ši bendrovė, pagal rekvizitai.lt, neturi jokių darbuotojų. Moteris mano, kad pats Eimantas ir valdo tos bendrovės sąskaitas, nors oficialiai direktorius – ne jis.
„Buvome nuvykę ir pas įmonės vadovą. Žmogui – 89 metai. Jis puikiai suprato, apie ką kalbame. Ant stalo buvo įvairių užrašų su tos įmonės pavadinimu. Puolė skambinti Eimantui. Bandėme išklausti, kas yra Eimantas, kokia jo pavardė, bet vyras nepasidavė provokacijai. Telefonų numerius jo turime tris keturis, bet naudos iš to mažai. Kaip pats Eimantas sakė, šiai įmonei per tris dienas paskelbs bankrotą, nes pats neturi jokios nuosavybės, viskas žmonos vardu. Sakė, kad jo laukia šimtai antstolių, jam visai nesvarbu“, – pasakojo moteris.
Atsirado ir netikėtas posūkis. „Į užklausas nebeatsako, perėjo į grasinimus: sumušti, išdaužyti dantis. Skambina man į darbą, vyrui į darbovietę su visokiomis istorijomis, kad mes iš jų pinigus pavogėme – 20 tūkst. eurų. Tai neva padarėme pavogę raktus ir įėję į butą“, – sakė kaunietė, siekianti minėtos sumos grąžinimo ir ramybės nuo persekiojimo.
Piktavališki klientai?
Bendrovės „Detina“ viešai pateikiamu telefono numeriu atsiliepęs vyras patvirtino, kad atstovauja šiai bendrovei. Prisistatėme, paaiškinome, kad skambiname dėl nusiskundimų dėl neuždengto stogo, dėl 13 tūkst. eurų skolos.
„Žiūrėkite, yra nesąžiningi verslininkai. Pagal Civilinį kodeksą viskas yra labai paprasta. Sudaryta sutartis, sumokėtas avansas. Patys darbus sustabdė, juos atidėliojo, gaišino laiką. Įmonė pagal Civilinį kodeksą neprivalo grąžinti. Jie išsigandę pradėjo grasinti policija. Tyrimo niekas nepradėjo. Grasino, kad ir į „Kauno dieną“ eis. Kur tik jie nėjo. Reikalavo grąžinti avansą dar tada, kai nebuvo nutraukta sutartis. Jiems buvo raštu paaiškinta, kad elgiamės sąžiningai. Neprivalome, bet avansą grąžinsime“, – sakė vyras ir paminėjo, kad esą tie „nesąžiningi verslininkai“ sutartį nutraukė tik rugsėjo 2 ar 3 d.
Tvirtino, kad „čia nėra jokio ginčo“, užsakovai esą „pradėjo reikalauti to, kas prieštarauja įstatymui“.
Pasiteiravome, ar neturi bėdų Vilniuje su klientais. „Klausykite, kai yra statybos ir remonto bendrovė, kuri atlieka rangos darbus, visąlaik yra kokių nors nepatenkintų. Tačiau jei klientai negeranoriški, piktavališki, sakome eiti į policiją. Tegul ji nusprendžia ir išaiškina jums. Tai taip, čia yra du atvejai“, – pripažino „Detinos“ atstovas.
Tačiau Vilniuje į policiją žmonės kreipėsi, jo nuomone, tik dėl to, kad nepatenkinti „nesąžiningi“ kauniečiai taip jam bando daryti spaudimą ir prieš jį nuteikė vilniečio užsakovo giminaičius. „Užsakovas neturi jokių pretenzijų ir nieko nežino“, – situaciją bandė aiškinti vyras. Kauno verslininkai, pasak jo, į šią situaciją pakliuvo dėl savo kaltės, nes neva negavo tokio dydžio paskolos, kokios norėjo, ir nebeturėjo pinigų tęsti darbus.
„Niekada gyvenime!“
Pašnekovė buvo minėjusi, kad „Detinos“ telefonu dažnai atsiliepia pats Eimantas arba jo žmona. „Ar jūs ir esate tas darbų vadovas Eimantas?“ – pasiteiravome.
„Ne, ne“, – sureagavo vyras, bet nesigynė, kad toks egzistuoja. Paaiškino, kad Eimantas – vienas iš įmonės subrangovų. „Patys samdome daugybę įmonių subrangos darbams atlikti. Dalyvaujame renovacijos projektuose, renovuojame daugiabučius. Aišku, visąlaik atsiranda problemų. Mūsų įmonė niekada nebuvo kam nors skolinga“, – patikino vyras.
Ar bendrovė yra turėjusi bėdų dėl darbų vadovo Eimanto? „Niekada gyvenime!“ – net nesuabejojo pašnekovas. Seniai su juo dirba? „Žinote, kas yra darbų vadovas? Taip, vadovauja darbams statybvietėje. Jis nesudaro sutarčių, neatlieka jokių šių veiksmų. Vadovauja pagal statybos reglamentą darbams, kad jie būtų atlikti kokybiškai, kiek numato teisės aktai. Ir laiku“, – aiškino vyras.
Jis minėjo žmogiškumo faktorių. Neva, jeigu užsakę paslaugas, sumokėję avansą ir apsigalvoja, bet „gražiai kreipiasi“, dažniausiai avansas grąžinamas. Tačiau iš vilnietės pasakojimo atrodo, kad geranoriški klientai gali būti maustomi taip, kad paskui patys nesusivokia, už ką ir kiek sumokėjo, o gal net tos pačios sumos už tuos tuos pačius darbus paprašoma atsiskaityti ir žmonos, nors vyras jau būna padavęs krūvelę banknotų.
Tuomet dar nežinojome, kad Eimantas – labai gerai pažįstamas teisėsaugai ir teismams, todėl „Detinos“ atstovo ir nepaklausėme, ką mano apie šūsnį jam iškeltų bylų dėl sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų.
Netikėtas gaisras
Eimantas darbuojasi plačiai. Įspūdį paliko ir sostinėje. „Kauno diena“ susisiekė su vilniete, kurios garbaus amžiaus teta ir dėdė, prasidėjus namo renovacijai pakliuvo į sunkiai suvokiamų įvykių grandinę.
Daugiabutyje Vytenio gatvėje namo administratorius organizavo pastato atnaujinimą. Kaip subrangovai buvo pasamdyti „Detina“ ir darbų vadovas Eimantas. „Eimantas tetai pasiūlė kartu padaryti buto remontą. Dėdė pats užsiminė, kad reikia tvarkyti vonią. Dar paprašė balkone suklijuoti plyteles. Smulkūs statybos darbai. Dėdė savo vardu pasirašė sutartį“, – apie vasario įvykius pasakojo moteris.
Darbai vyko. Buvo nuluptos senos vonios plytelės, suklijuotos naujos. Pastatyta dušo kabina. Darbavosi keli žmonės. „Pinigai paimti už pakabinamą klozetą, bet pastatytas paprastas. Prijungta skalbyklė“, – vardijo moteris.
Meistrai neskubėjo palikti šios poros. Pasiūlė suremontuoti koridorių. Savininkai sutiko. „Pradėję darbus pasakė, kad bloga elektros instaliacija. Pasiūlė savo elektrikus. Už viską buvo mokama grynaisiais. Pasiūlė keisti buto vidaus duris. Teta už dvejas sumokėjo pervedimu per banką. Vėliau paprašyta sumokėti už trejas, o už dvejas, už kurias jau sumokėta, pinigus vėliau grąžins. Durų iki šiol nesulaukėme. Dalį pinigų už jas vėliau grąžino. Darbai perėjo ir į virtuvę. Netrukus miegajame dėl, kaip nustatyta, trumpo jungimo kilo gaisras. Šis kambarys išdegė visiškai. Kitos patalpos aprūko, apjuodo, buvo sulietos. Koridoriuje lyg gulėjo nupirktas naujas laminatas, bet kažkaip dingo. Pasakė, kad liepė išnešti, nes trukdė gesinti gaisrą, be to, buvo sulietas, tad neva buvo išneštas su šiukšlėmis“, – pasakojo giminaitė. Kaip supratote, į pagalbą tvarkyti gaisravietės taip pat pasišovė Eimantas su komanda.
Pinigų Eimantui reikėjo ir už atliekų konteinerį tvarkant statybvietę, ir už naują langą, kuris dužo per gaisrą. Pasiūlė per jį įsigyti ir naujas buto duris. Kaip įvardijo moteris, kosmine kaina. Buvo pateikiamos vis naujos sąskaitos.
„Sakau, nemokėk, palauk. Tačiau teta sumokėjo. Vienoje sąskaitoje nurodyti tie patys darbai, už kuriuos jau seniai atsiskaityta grynaisiais“, – sakė moteris.
Galų gale ji su teta nuvyko į policiją ir parašė pareiškimą. Beje, po gaisro dingo ir dalis dokumentų, remonto sąskaitų.
„Suprantu, kad kiekvienas žmogus nori uždirbti. Jeigu seneliai neturi, kas jiems padeda, moka pinigus. Tačiau sąskaitos neturi peržengti proto ribų. Apskaičiavome, kad kiek yra davę grynaisiais, dvigubai tiek sumokėjo ir pervedimu per banką. Pareiškime policijoje nurodėme tai, ką įmanoma įrodyti, kad yra sumokėta, – pervesta 6,4 tūkst. eurų. Tačiau dar iš banko sąskaitos per tą laikotarpį dėdė grynaisiais paėmė 7,1 tūkst., o teta – 10,6 tūkst. eurų“, – susumavo pašnekovė.
Jos teigimu, po kreipimosi į pareigūnus dėdė sulaukė Eimanto skambučio, po kurio vyras šeimynykščiams pareiškė, kad jis darbų vadovui pretenzijų neturi ir į jokį teismą neis.
„Kai sužinojau jo tikrą vardą, pavardę, pradėjau gūglinti… Daug visko radau“, – mįslingai pokalbį baigė moteris.
Byloje – 38 nukentėjusieji
„Atsakydami į Jūsų pateiktą užklausą, kuri grindžiama žurnalistikos ir visuomenės informavimo tikslais, informuojame, kad Jūsų užklausoje minimas asmuo yra žinomas teisėsaugos institucijų pareigūnams“, – „Kauno dienai“ nurodė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Pociūtė.
Užklausoje teiravomės bylų ir skundų, gautų ir dėl „Detinos“, ir dėl Andriaus Raziūno / Eimanto-Andriaus Raziūno veiklos. Žiniasklaidoje nurodoma, kad yra pasikeitęs pavardę – buvęs Šiktorovas.
„Turimais duomenimis, 2018 m. birželio 19 d. teismui nagrinėti buvo perduota didelės apimties byla dėl aštuonių nusikalstamų veikų, kurioje ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiaisiais buvo pripažinti 38 asmenys“, – pateikiama prokuratūros komentare.
Jame taip pat nurodoma, kad „kitais duomenimis, dar viena baudžiamoji byla 2020 m. rugsėjo 29 d. su kaltinamuoju aktu buvo perduota nagrinėti teismui dėl sukčiavimo ir vagystės. 2022 m. balandžio 29 d. buvo perduota dar viena baudžiamoji byla, su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu dėl galimai įvykdyto sukčiavimo“.
Yra iš šviežių įrašų. „2025 m. rugsėjo mėnesį buvo gauti dviejų asmenų pareiškimai dėl galimai įvykdytų sukčiavimų“, – teigė A. Pociūtė.
