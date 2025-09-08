Įsiutino pavojingas vairuotojo manevras Giraitės spūstyje

Įrašas rugsėjo 8-osios rytą buvo paviešintas feisbuke esančioje grupėje „Reidas TV“. Čia matyti jau minėta automobilių spūstis ir iš šalutinio kelio netikėtai išnyranti kita transporto priemonė. Šitaip manevruoti pastarąją vairavęs asmuo nepabijojo net matydamas iš kitos pusės atvažiuojantį automobilį, kuriame įrengtas vaizdo registratorius ir užfiksavo šią pavojingą situaciją.
Internautai negailėjo kritikos tokiam akiplėšiškumui rizikuojant savo ir kitų eismo dalyvių saugumu. „Tie protinguoliai, kurie įleidinėja taip mašinas iš šalutinio kelio, nors mato iš kitos pusės atvažiuojančias, yra „geriausi“ – plūdo kai kurie.
Vienam užkliuvo įvykį fiksavusio automobilio greitis – 90 km/val. „Kodėl reikia taip lėkti?“ – teiravosi jis. Tačiau netrukus sulaukė atkirčio: Kas lėkė? Rajoninis kelias – 90km/val. – galima. Tokie kaip tu tik ir stabdote eismą. Galima 90 – važiuoja 60. Žinojai, kad važiavimas lėčiau be priežasties yra eismo stabdymas, kurį gali priskirti prie pavojingo vairavimo ir už kurį gresia net bauda“.
Tačiau toks paaiškinimas išprovokavo dar vieną reakciją: „Yra leistinas greitis ir yra saugus greitis“, – aiškino vairuotojai.
Primename, kad situacijai dėl susidarančių spūsčių šį rugsėjį meškos paslaugą daro kelių remonto darbai. „Šiuo metu darbai vyksta A1 kelyje prie Kauno, ties Ašigalio g., ties nusukimais į Giraitės k. ir Vandžiogalos pl., taip pat Birštono g. ir K. Mindaugo pr. sankryžoje, Žemaičių pl. prie Milikonių kalno, Užnemunės g. ir kitose vietose. Tokiose vietose vairuotojai privalo būti ypač dėmesingi – sumažinti greitį, laikytis atstumo, neskubėti“, – anksčiau akcentavo Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila.
