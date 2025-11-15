Šv. Šeimos bažnyčia jau matuojasi stogą

„Tai, kas įvyko per šį laiką, yra tikras stebuklas. Dėl to jaučiu didelį džiaugsmą ir dėkingumą visiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie šio proceso“, – sakė Giraitės Šv. Šeimos bažnyčios klebonas Kęstutis Trečiokas.
Šventovės sienos praktiškai sumūrytos, statybininkai dengia fasadus klinkerio plytelėmis ir ruošiasi svarbiai procedūrai – montuoti stogą. 16 t sverianti plieninė stogo konstrukcija jau paruošta, simbolinis vainikas – pakabintas. K. Trečiokas informavo, kad jau kitą savaitę specialia technika konstrukcija bus užkelta ant statomos bažnyčios sienų.
Pagal architekto Kęstučio Mikšio komandos parengtą projektą statoma apvalios formos šventovė. Bažnyčia – 670 kv. m ploto, 30 m skersmens, joje bus 200 sėdimų vietų, dar maždaug 40 vietų tilps koplyčioje. Taip pat suplanuotas vaikų žaidimų kambarys, patalpa senjorams, klebono butas, ritualinių paslaugų salytė. „Nors Giraitės bendruomenė yra jauna, tačiau mūsų siekiamybė, kad Šv. Šeimos bažnyčioje gerai jaustųsi visų kartų atstovai“, – pabrėžė K. Trečiokas.
Ateityje planuojama sutvarkyti aplinką, pastatyti suolelių, įrengti fontaną, arbatinę. Šventoriuje sumanyta pasodinti didelį medį – šeimos simbolį. Susirinkusieji tarėsi, kaip būsimosios bažnyčios teritoriją organiškai sujungti su Giraitės bendruomenės parku, kurio darbai sparčiai juda į priekį.
Susitikime dalyvavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pastebėjo, kad bendradarbiaujant su savivaldybe, ateityje Šv. Šeimos bažnyčios erdvė galėtų tapti daugiafunkcė: joje galėtų atsirasti parapijos namai su laisvalaikio sale, biblioteka, maitinimo įstaiga. Kalbėta apie galimybes įrengti priedangą, automobilių stovėjimo aikštelę.
