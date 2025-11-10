Domeikavoje statys futbolo stadioną

LFF pasiūlė savivaldybei dalyvauti tarptautiniame projekte „FIFA Arena“, kurio tikslas – paskatinti vaikus ir jaunimą aktyviau rinktis futbolą, sudarant jiems tam reikalingas sąlygas mokyklos aplinkoje.
Pagal LFF nustatytus kriterijus buvo pasirinkta projektą įgyvendinti prie Domeikavos gimnazijos naujai statomos pradinės mokyklos pastato. Gimnazija pasižymi aktyvia bendruomene ir yra strategiškai tinkamoje vietoje tokiai sporto infrastruktūros plėtrai.
Spalio 30 d. posėdžiavusi Kauno rajono savivaldybės taryba pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su LFF, ši sutartis leis įgyvendinti minėtą projektą Domeikavoje.
Kauno rajono savivaldybė turės įrengti stadiono pagrindus, o federacija – futbolo dangą, kamuolių gaudykles ir kitą būtiną įrangą.
Naujas stadionas vaikams ir jaunimui suteiks galimybę sportuoti modernioje, saugioje ir patrauklioje aplinkoje, prisidės prie sveiko gyvenimo būdo ugdymo, aktyvumo skatinimo ir bendruomenės stiprinimo, didins Kauno rajono, kaip jaunimą palaikančio, inovatyvaus ir į sporto infrastruktūrą investuojančio regiono, prestižą.
