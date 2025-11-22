 Noreikiškėse pradedama statyti nauja sporto ir laisvalaikio erdvė

Noreikiškėse pradedama statyti nauja sporto ir laisvalaikio erdvė

2025-11-22 11:20 klaipeda.diena.lt inf.

Lapkričio 17 d. Noreikiškių kaimo bendruomenei – svarbi diena. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Tarybos nariai, Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovai, Ringaudų seniūnė, projekto rangovai ir bendruomenės nariai oficialiai paskelbė sporto ir laisvalaikio erdvės darbų pradžią, įkasdami kapsulę ateities kartoms.

Vizija: įgyvendinus projektą, erdvė taps patogia vieta aktyviam poilsiui ir sportui.
Vizija: įgyvendinus projektą, erdvė taps patogia vieta aktyviam poilsiui ir sportui. / Kauno rajono savivaldybės vizualizacija

„Ši erdvė bus skirta visiems – vaikams, jaunimui, suaugusiems ir svečiams. Ji taps vieta, kur bus galima ne tik ilsėtis, bet ir aktyviai leisti laisvalaikį. Tikiu, kad projektas atlieps bendruomenės lūkesčius“, – džiaugėsi meras.

Mažiausieji Ringaudų seniūnijos gyventojai, simboliškai paberdami sėklas, pažymėjo būsimos laisvalaikio erdvės augimą ir gyvybingumą. Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas Arminas Lukoševičius palaimino kapsulę ir palinkėjo sklandžios projekto eigos.

Į kapsulę įdėtos gilės, simbolizuojančios tvirtas šaknis ir prasmingą pradžią, sėklos – ateities viltį, taip pat bendruomenės laiškas.

Įgyvendinus projektą, ši erdvė taps patogia vieta aktyviam poilsiui ir sportui. Teritorijoje bus įrengtos krepšinio ir tinklinio aikštelės, vaikų žaidimų zona, pėsčiųjų takai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai ir želdiniai. Šalia suplanuotos automobilių ir dviračių stovėjimo vietos.

Darbus atliks UAB „Virmalda“. Projekto sąmatinė vertė – 774 tūkst. eurų. Darbų pabaiga numatoma 2026 m. rugsėjį.

Šiame straipsnyje:
Noreikiškės
sporto ir laisvalaikio erdvė
statybos
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų