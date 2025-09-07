Iškilmingas GALA vakaras Kaune: atidarytas „Bangpūčio“ buriavimo kompleksas

Plečiami sporto horizontai
„Sveikinu jus visus susirinkus Neptūno įlankoje. Šis Kauno perlas išgyveni tikrą renesansą: išgražėjo, tapo patogesnis poilsiaujantiems ir siekiantiems sporto aukštumų. Šiandien oficialiai atidarome antruosius vandens sporto mėgėjų ir buriuotojų namus. Būkite drąsūs, nebijokite naujovių ir išbandykite viską, ką miestas kuria jums ir dėl jūsų.
Kauno vardu – dėkoju visiems, prisidėjusiems prie dar vienos čempionų kalvės: projektuotojams, rangovams, „Bangpūčio“ kolektyvui – už užaugintus olimpiečius ir būsimas čempionų kartas. Taip pat Lietuvos buriavimo federacijai – už 90 metų įdirbį ir palaikymą“, – sveikinimo kalboje sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Vos per dvejus metus R. Kalantos g. 130 iškilo modernus Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ kompleksas profesionaliems buriuotojams ir jaunųjų sportininkų ugdymui. Čia įrengta sporto salė mokomoji klasė, rūbinės, specialios buriavimo aprangos džiovyklos, elingai laivams bei inventoriui, kapitonatas, dirbtuvės. Greta pastato – terasa vasaros renginiams, kavinei ir inventoriaus parduotuvei skirtos zonos.
Šios erdvės treniruojamų buriuotojų skaičių Kaune leis išplėsti nuo 180 iki daugiau kaip 250 sportininkų.
„Tai – moderni ir pažangi sporto bazė, galinti atliepti įvairiausius aukšto meistriškumo sportininkų poreikius. „Bangpūčio“ mokykla yra išugdžiusi net 6 iš 8 Lietuvos buriavimo olimpiečių. Neabejoju, kad galimybės ugdyti iš tiesų pasaulyje konkurencingus jaunuosius buriuotojus dabar bus dar didesnės. Už tai esame labai dėkingi Kauno savivaldybei – tik glaudus bendradarbiavimas su jais leido įgyvendinti tokio masto rekonstrukciją. Tikiu, kad ji turės didelės reikšmės Lietuvos buriavimo sportui“, – atidarymo renginyje kalbėjo LBS prezidentas Raimundas Daubaras.
Didžiausias vidaus vandenų uostas
Naujasis sporto kompleksas glaudžiai integruotas į Neptūno įlankos infrastruktūrą. Per mažiau nei trejus metus čia sukurta moderniausia vidaus vandenų uosto sistema Baltijos šalyse. Rytinėje ir vakarinėje prieplaukose įrengtos pontoninės prieplaukos. Jos talpina net 420 laivų.
Neptūno įlankoje laukia ir daugiau patogumų vandens sporto mylėtojams – serviso kolonėlės, nuo kurių į prisišvartavusius laivus tiekiama elektra ir vanduo. Čia pat įrengta degalinė ant vandens, stacionarus kranas burinėms ir motorinėms jachtoms, sutvarkytos krantinės, takai, žaliosios erdvės, automobilių ir kemperių stovėjimo aikštelės.
Bendros investicijos į infrastruktūrą siekė daugiau kaip 12 mln. eurų: 10,3 mln. eurų skirta sporto bazės statyboms, dar 2,2 mln. eurų – pontonų įrengimui. Pasak Kauno mero V. Matijošaičio, tai investicijos į ateitį: „Šiandien labai aiškiai matome – Kauno marių pakrantėje gimė erdvė, kurioje formuosis būsimos Lietuvos čempionų ir olimpiečių kartos. Kartu tai ir naujos Kauno bei Lietuvos pergalės tarptautiniuose vandenyse.“
Nusilenkta už nuopelnus
Uždaro GALA vakaro metu atšvęsti du istoriniai momentai – naujojo buriavimo komplekso atidarymas ir Lietuvos buriuotojų sąjungos 90-metis. Ceremonijos metu Kaunui įteiktas simbolinis naujos
buriavimo bazės raktas, atidarymo juostelę iškilmingai perkirpo miesto ir sporto bendruomenės atstovai.
Naują erdvę pašventino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis susirinkusiems palinkėjo gero oro, vėjo, drąsių širdžių, leidžiantis į jūrą buriuoti bei priminė, kad į vėją reikia žiūrėti ne išsigandus ar susigūžus, o kaip į galimybę.
Susirinkusieji pagerbė žuvusiuosius jūroje, į sceną buvo pakviesti buriavimo legendos, olimpiečiai ir augantys buriavimo talentai. Lietuvos buriavimo olimpiečiai jaunosios kartos atstovams įteikė proginį lietuviško gintaro talismaną – simboliškai perduodami savo patirtį ir gero vėjo linkėjimus Lietuvos buriavimo ateičiai.
Renginyje skambėjo miesto vadovų, buriuotojų bendruomenės ir garbių svečių kalbos. Su 90-mečio jubiliejumi ir bazės atidarymu pasveikino prezidentas Valdas Adamkus, Tarptautinės buriavimo organizacijos „World Sailing“ prezidentas Quanhai Li, vyriausybės, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Nacionalinės sporto agentūros atstovai, skirtingų miestų merai, LBS partneriai ir rėmėjai.
Už indėlį į Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ bazės statybą „Tauro“ statulėlėmis apdovanoti projekto ir statybų partneriai – UAB „Kauno švara“, UAB „Autokausta“, „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“ bei sporto mokyklos „Bangpūtys“ vadovas. Specialus „Laisvės kario“ apdovanojimas 90 metų sukakties proga už Kauno ir Lietuvos vardo garsinimą įteiktas Lietuvos buriuotojų sąjungai. Dar 26 apdovanojimus ir padėkas nusipelniusiems asmenims įteikė LBS.
Šventinę atmosferą kūrė Naujų idėjų kamerinis orkestras (NIKO), choras „Jaunystė“, šokio teatras „Aura“. Vakaro kulminacija – Lino Adomaičio ir Lauros Budreckytės pasirodymai.
90 metų istorijos
Sporto bendruomenė jubiliejinę sukaktį paminėjo renginių ciklu: birželio pradžioje visose Lietuvos akvatorijose vyko šventinės LBS 90-mečio regatos, startuodami Lietuvos ir tarptautinėse varžybose buriuotojai simboliškai kėlė 90-mečio vėliavas. Vasarą buriuotojai kvietė dalyvauti „Atvirų denių dienose“. Po Lietuvos miestus vis dar keliauja istorinė Lietuvos buriavimo nuotraukų paroda.
„Lietuvos buriuotojų sąjungos 90-metį pasitikome švęsdami dabartį. Mes, kaip bendruomenė, labai gerbiame savo istoriją ir esame dėkingi tiems, kurie savo darbais leido mums būti ten, kur esame šiandien. Tačiau šiemet labai norėjosi atkreipti dėmesį ir pasidžiaugti tuo, ką turime dabar – net 8 nepriklausomos Lietuvos buriavimo olimpiečius, olimpinį sidabro medalį, jūromis ir vandenynais pasiektus tolimiausius uostus, startus prestižinėse regatose ir čempionatuose, daugybę pilietinių iniciatyvų. Manau, mes esame bendruomenė, kuri šiandien kuria ne tik Lietuvos buriavimą, bet ir aktyviai prisideda prie pačios Lietuvos valstybės kūrimo“, – dalinosi LBS prezidentas Raimundas Daubaras.
LBS vadovas džiaugėsi, kad visai buriuotojų bendruomenei svarbi šventė galėjo vykti tą patį vakarą iškilmingai atidarytame naujoje Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ sporto bazėje.
Lietuvos buriuotojų sąjunga savo darbą de facto pradėjo 1935 m. birželio 4 d. Klaipėdoje. Šiandien ji vienija 40 buriuotojų klubų ir apie 600 buriuotojų, visoje Lietuvoje vykdančių įvairiausią buriuotojišką veiklą.
Naujausi komentarai