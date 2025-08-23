Išlydėjo į pažintinį ralį

Kauno rajonui šių metų ralyje atstovavo keturios komandos: „Lietuvos inžinerijos kolegija“, „Adventure team“, „V&R“ ir „Kaip reguliuot karbus?“. Trečiadienio pavakarę šias komandas simboliškai išlydėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Arūnas Talalas.
„Džiaugiuosi, kad tarp daugiau kaip 700 dalyvių yra ir keturios Kauno rajono komandos. Gera matyti jūsų patriotiškumą, pilietiškumą ir norą pažinti Lietuvą, pamatyti ją įvairiais kampais. Tikiu, kad svarbiausia šioje kelionėje visgi yra pabendrauti su vietos bendruomenėmis ir kitais dalyviais“, – saugaus kelio dalyviams linkėdamas kalbėjo meras V. Makūnas.
Ralis kviečia ne tik keliauti, bet ir gilintis į mūsų šalies kultūrą. Dalyviai, važiuodami pasirinktu maršrutu motociklais, turėjo aplankyti bent dalį iš daugiau nei 30 organizatorių parinktų kultūros ir istorijos objektų, atlikti užduotis, susijusias su Lietuvos paveldu, architektūra ir istorija. Kiekviena komanda pati dėlioja savo maršrutą, o surinkę daugiausiai taškų – tampa nugalėtojais.
Šių metų ralio temos: krašto gynyba, Lietuvos aviacijos kūrėjų metai, Lietuvos žemės ūkis, Mažosios Lietuvos kultūros sostinės, Kinui – 130, Baroko literatūros metai, Liaudies dainų metai, Šviesuoliai ir saugumas.
Renginys sukvietė apie 150 komandų ir apie 750 dalyvių iš visos šalies, o jo misija – skatinti intelektualų keliavimą po Lietuvą.
