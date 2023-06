„K26“ galutinai pralaimėjo ginčą su Kauno valdžia dėl viešbučio vietoj „Britanikos“

Įmonei nepavyko atnaujinti teismo proceso, kuriame ji prašė įpareigoti Kauno savivaldybę patvirtinti „Architektų biuro G. Natkevičius ir partneriai“ parengtus planuojamo viešbučio projektinius pasiūlymus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) birželio 14 dieną netenkino „K26“ prašymo atnaujinti procesą, todėl lieka galioti LVAT pernai lapkritį priimta nutartis, kuria bendrovės skundas dėl savivaldybės netvirtinamų projektinių pasiūlymų atmestas.

LVAT pernai lapkritį konstatavo, kad „K26“ siekia ne užbaigti „Britanikos“ statybą, o jos sklype pastatyti visiškai naują pastatą. Anot teismo, vertinant projektiniuose pasiūlymuose numatytą pastatų aukštį ir užstatymo intensyvumą negalima vadovautis 1999 metų detaliuoju planu, nes jis išimtinai buvo skirtas jau pradėto pastato statybai, todėl visų pirma būtina pašalinti šio plano spragas.

„K26“ teismui nurodė, kad LVAT anksčiau rėmėsi poįstatyminiu teisės aktu ir pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo nuostatą, pagal kurią detalieji planai galioja neterminuotai. Be to, bendrovės teigimu, galimi jo trūkumai nulemti Kauno savivaldybės veiksmų, be to, teismas nepasisakė dėl to, ar savivaldybės sprendimas netvirtinti projektinių pasiūlymų buvo motyvuotas.

LVAT teisėjų kolegija pastebėjo, kad teritorijų planavimo dokumentų keitimas ar koregavimas yra neišvengiamas procesas, ypač dėl to, kad šie dokumentai galioja ilgą laiką, per kurį keičiasi visuomeniniai, ekonominiai, teisiniai ir kiti santykiai, taip pat bendruomenės poreikiai.

„K26“ nuo 2019-ųjų siekia vietoj viešbučio „Britanika“ pastatyti naują viešbutį, ji planavo statybas pradėti dar 2020-ųjų pradžioje ir baigti po metų, į projektą ketino investuoti 30 mln. eurų, tačiau savivaldybei nepritarus projektiniams pasiūlymams ginčas persikėlė į teismą.

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2021-ųjų vasarį buvo patenkinę „K26“ prašymą ir įpareigoję savivaldybę pritarti projektiniams pasiūlymams, tačiau LVAT pernai lapkritį šį sprendimą panaikino.

Viešbutis „Britanika“ pradėtas statyti 1986 metais, tačiau po ketverių metų statyba sustabdyta. 1998-aisiais miesto savivaldybė pasirašė jungtinės veiklos sutartį su bendrove „Britanika“ dėl jo užbaigimo, tačiau planai nebuvo įgyvendinti. „K26“ apleistą viešbutį perėmė 2018-ųjų liepą.

Registrų centro duomenimis, „K26“ akcijas valdo G. Skorupskas ir dar keturi fiziniai asmenys.