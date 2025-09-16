Kaip laikosi žiauriai sužalotas ir gyvas užkastas šunelis Gausas?

„Kaip laikosi Gausas? O Gausas gyvena tiesiog puikiai! Šeštadienį kartu su savo ,,chebra” aplankė mūsų Kauno „Nuarą” ir nuotraukose įsiamžino. Gausas jau visai įprato ir prie aplinkos, ir prie šuniukų, ir prie globėjų Buvo pasitikrinti sveikatos – viskas neblogai, tik keletas rodiklių pakritę neženkliai, todėl dabar geria papildus. Taip pat pasitikrino ir anksčiau minėtą gumbą ant kojos, padarė rentgeną, kuris parodė, kad nieko baisaus ar pavojingo nėra ir kadangi jam diskomforto jis nekelia, buvo nutarta palikti jį ir tiesiog stebėti“, – rašė „Nuaro” darbuotojai.
Anot jų, Gausas dievina ilgus pasivaikščiojimus miške ar snausti patogiai ant sofos.
„Ir pažiūrėkite – nuotraukose jis tikrai šypsosi! Siųskite Gausiukui geras mintis ir linkėjimus!“ – rašė „Nuaras”.
Po įrašu internautai paliko gausybę patiktukų ir teigiamomis emocijomis persmelktų komentarų.
„Pagaliau jam pasisekė ir prasidėjo tikras šuniškas gyvenimas“, – džiaugėsi Rita.
„Gausiukas – nuostabi siela šuniuko reinkarnacijoje“, – rašė kita internautė.
„Širdis šypsosi žiūrint“, – džiaugsmo neslėpė Dženeta.
„Gražuolis Gausiukas. Kaip gera matyti taip gerai atsigavusi šunelį. Nerandu žodžių, kuriais galima būtų padėkoti už Gausiuko išgelbėjimą ir gydymą. Būkit laimingi visi“, – rašė Jūratė.
Kaip jau rašyta, dviem Raseinių rajono gyventojams pareikšti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnu.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas birželio 19-ąją, kai į vieną Ariogalos miestelio sodybą buvo iškviesti policijos pareigūnai ir išgirdo iš po žemių krūvos sklindantį šuns cypimą. Joje buvo rastas gyvas, stipriai sužalotas šuo.
Šuo Gausas galiausiai buvo pagydytas, juo šiuo metu rūpinasi kiti šeimininkai.
Baudžiamasis kodeksas tam, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
