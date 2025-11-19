Kaunas įžiebs Kalėdų eglę: šventė, grąžinanti į vaikystės šviesą

Po metų pertraukos Kalėdų eglė sugrįžta į Rotušės aikštę. Čia vyks ir įspūdinga įžiebimo šventė, kupina šviesos, muzikos ir šilumos. Eglės įžiebimo šventinis koncertas prasidės 18 val., o tiesioginę transliaciją bus galima stebėti per LRT.
Eglės įžiebimo šventę ves Eglė Daugėlaitė ir Ignas Krupavičius, o Rotušės aikštėje tą vakarą koncertuos žinomi atlikėjai – Gabrielė Bukinė, Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Adomas Vyšniauskas, Algirdas Kaušpėdas ir grupė „Sisters on Wire“. Kartu su atlikėjais pasirodys KTU akademinis choras „Jaunystė“ (vadovė Danguolė Beinarytė), A. Kačanausko muzikos mokyklos kolektyvas „Dangi ir Dangiukai“ su solistėmis Sofija ir Otilija Kekytėmis (vadovė Danguolė Beinarytė), šokio teatras „Aura“ ir šokių studija „Demo“. Iš Lenkijos atvykstantis audiovizualinės choreografijos kūrėjas Daniel Stryjecki pristatys išskirtinį šviesų, judesio ir muzikos reginį. Artėjant vakaro kulminacijai, į sceną žengs Kalėdų Senelis – su juo į Rotušės aikštę atkeliaus tikras žiemos stebuklas ir bus įžiebta pagrindinė miesto eglė.
Šių metų šventės idėja – Kalėdos visuomet išlieka Kalėdomis. Net jei aplink mus vyksta nuolatinės permainos, miestas sparčiai modernėja, skverbiasi technologijos – šventinis laukimas išlieka toks pats: šviesus, šiltas ir vienijantis.
„Kai pasaulį užlieja Kalėdų laukimo jaudulys, mes tampame jautresni, artimesni, atviresni šilumai ir gerumui. Tą ypatingą laiką trokštame artumo, suprantančio žvilgsnio, apkabinimo, o širdyje pabunda prisiminimai, siejantys mus su vaikyste ir pačiomis brangiausiomis akimirkomis. Laukiame tos stebuklingos valandos, kai mūsų Kaune – mūsų namuose – įsižiebs eglutė ir ateis Kalėdos“, – sako renginio režisierė Devalta Valentienė.
Pasak jos, Kalėdos yra ypatinga šventė, kuri nepriklauso nuo laikmečio. „Ir visai nesvarbu, kaip keičiasi pasaulis. Mūsų Kaunas tampa šiuolaikiškas, modernus, kuriamos naujos erdvės, tačiau Kalėdos išlieka nekintančios savo esme – nuo senų laikų iki šiandien jos neša tą patį šviesų jausmą. Kaip pasaka, sekama vaikystėje, kaip pirmasis rankomis pakabintas žaisliukas ar pirmas eilėraštis Kalėdų Seneliui – Kalėdų laukimas išlieka toks pat, iš širdies į širdį.“
Šiais metais miesto eglės įžiebimo šventė kvies patirti Kalėdas taip, kaip jos juntamos mūsų širdyse: per sniego tylą, per žibančias švieseles, per miesto šurmulį, kuris gruodžio vakarais tampa švelnesnis.
Šventės programa
Eglės įžiebimo šventę ves Eglė Daugėlaitė ir Ignas Krupavičius.
Vakaro metu koncertuos atlikėjai: Gabrielė Bukinė, Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Adomas Vyšniauskas, Algirdas Kaušpėdas, grupė „Sisters on Wire“.
Išskirtinis pasirodymas – audiovizualinės choreografijos kūrėjas Daniel Stryjecki (Lenkija)
Taip pat pasirodys: KTU akademinis choras „Jaunystė“ (vadovė Danguolė Beinarytė), A. Kačanausko muzikos mokyklos grupė „Dangi ir Dangiukai“, solistės Sofija ir Otilija Kekytės (vadovė Danguolė Beinarytė), šokio teatras „Aura“, šokių studija „Demo“.
Po simbolinės akimirkos tęsis šventinis koncertas. Vakaro pabaigoje šventinei nuotaikai neleis išsisklaidyti DJ pasirodymas – dar kurį laiką Rotušės aikštėje skambės muzika.
Svarbi informacija
Lapkričio 22-osios vakarą ne visos gatvės bus pravažiuojamos nuosavais automobiliais. Organizatoriai kviečia miestiečius ir svečius į šventę atvykti viešuoju transportu – taip bus paprasčiau ir patogiau mėgautis renginiu be rūpesčių dėl parkavimo.
Eglės įžiebimo šventė Kaune – lapkričio 22 d., 18 val., Rotušės aikštėje.
Tiesioginė transliacija – per LRT.
