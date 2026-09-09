„Kaunas Pride“ organizatoriai siunčia žinutę: buvom, esam, būsim

LGBTQIA+ aktyvistų ir pilietinės visuomenės atstovų grupė kviečia rugsėjo 12-ąją kartu žygiuoti nuo Soboro Laisvės alėja ir taip palaikyti saviraiškos laisvę.
Šių metų eitynėse keliami konkretūs reikalavimai: mokslu grįsta ir istoriškai tiksli LGBTQIA+ reprezentacija Lietuvos švietimo sistemoje, teisinis pripažinimas bei apsauga LGBTQIA+ šeimoms ir įtrauki sveikatos priežiūra.
LGBTQIA+ teigė, kad asmenų teisės iki šiol nėra nuosekliai reglamentuojamos. Mokyklose vis dar vengiama kalbėti apie mokslu grįstą lytinį švietimą. Tos pačios lyties šeimos negali pilnavertiškai gyventi šeimyninio gyvenimo.
„Kaunas Pride“ 2021 metais šūkiu „Mes esame visur“ siekiama atkreipti dėmesį į vardinamas problemas.
„Kaunas Pride“ atstovai kelia reikalavimus dėl LGBTQIA+ žmonių matomumo ir pripažinimo Lietuvos švietimo sistemoje.
Norima užtikrinti tikslią, mokslu grįstą ir patikimą informaciją apie LGBTQIA+ žmones, lytinį švietimą ir LGBTQIA+ bendruomenės istoriją Lietuvos švietimo įstaigose.
Siekiama sudaryti pedagogams sąlygas ir suteikti reikalingą metodinę ir profesinę pagalbą, kad LGBTQIA+ temos būtų tinkamai ir kokybiškai įtraukiamos į ugdymo turinį.
Taip pat norima įgyvendinti 2025 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą ir užtikrinti LGBTQIA+ žmonių teisę į šeiminį gyvenimą.
Prašoma užtikrinti vienodą teisinę santuokos, partnerystės ir įsivaikinimo prieigą visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų lyties ar seksualinės orientacijos, ir sudaryti galimybę šiomis teisėmis pasinaudoti.
Siekiama įtvirtinti aiškias ir prieinamas procedūras, leidžiančias translyčiams žmonėms keisti asmenvardį ir lyties žymenį remiantis savęs apibrėžtimi be perteklinių medicininių ar teisminių reikalavimų.
Norima sustiprinti translyčių žmonių apsaugą nuo diskriminacijos ir įtraukti lytinę tapatybę į Lygių galimybių įstatyme saugomų požymių sąrašą.
Prašoma sukurti veiksmingus mechanizmus siekiant pranešti apie neapykantos kalbą, neapykantos nusikaltimus ir užtikrinti tinkamą valstybės institucijų reakciją į juos.
Taip pat norima užtikrinti translytiškumo depatologizaciją ir teisę į kūno autonomiją, suteikiant translyčiams žmonėms orią, prieinamą ir savęs apibrėžtimi grįstą prieigą prie medicininių, kosmetinių ir teisinių lytį patvirtinančių procedūrų.
Siekiama užtikrinti, kad sveikatos priežiūros specialistai būtų tinkamai parengti teikti kokybiškas, prieinamas ir nediskriminuojančias paslaugas LGBTQIA+ žmonėms, ypač translyčiams asmenims.
Pirmą kartą Lietuvoje yra rengiamos dvi „Pride“ eisenos tais pačiais metais ir jau antrąjį kartą „Pride“ vyksta ne Vilniuje.
(be temos)