Kaune pagerbtos Vengrijos sukilimo aukos

2025-10-28 13:55 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmadienį Ramybės parke pagerbti žmonės, 1956-aisiais rengę ir dalyvavę pasipriešinimo akcijoje, demonstravusioje vienybę su laisvės trokštančiais vengrais, tuomet sukilusiais prieš sovietų okupantus.

Kaip feisbuke skelbė Kauno miesto savivaldybė, minėjimo metu Vengrijos ambasadorius, Kauno miesto tarybos narys, Vengrijos garbės konsulė Kaune, demonstracijų dalyviai ir kiti garbūs svečiai tylos minute pagerbė žuvusiuosius už šalies laisvę.

