Tūkstančiai žmonių susirinko Serbijos Novi Sado mieste pagerbti geležinkelio stoties griūties aukas

Naujienų agentūros AFP žurnalistai nurodė, kad 11 val. 52 min. vietos (12 val. 52 min. Lietuvos) laiku – tuo metu, kai pernai įgriuvo stogas – susirinkusieji pagerbė aukas 16 minučių tylos.
2024 metų lapkričio 1 dieną Serbijos Novi Sado traukinių stotyje įgriuvus betoninio lauko stogo daliai, žuvo 16 žmonių, įskaitant du vaikus.
Ši tragedija, dėl kurios kaltinama korupcija ir prasta priežiūra, sukėlė studentų protestų bangą ir privedė prie ministro pirmininko atsistatydinimo bei jo vyriausybės žlugimo. Demonstracijose dalyvauja šimtai tūkstančių žmonių.
Protestuotojai iš pradžių reikalavo skaidraus tyrimo, tačiau netrukus jų raginimai peraugo į reikalavimus surengti pirmalaikius rinkimus.
Protestuotojai taip pat kaltina Serbijos prezidentą Aleksandarą Vučičių slopinant demokratiją ir sudarant sąlygas klestėti organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai. A. Vučičiaus šiuos kaltinimus atmeta.
Šeštadienį žmonės neša gėles ir žvakes prie užtverto įėjimo į apgadintą geležinkelio stotį.
„Jaučiu (...) didelį skausmą ir liūdesį“, – naujienų agentūrai AFP sakė 45 metų Svetlana, apibendrindama mieste tvyrančią atmosferą.
Skelbiama, kad prie geležinkelio stoties susirinko daugybė žmonių, iš kurių daugelis verkė. Tarp jų – protestus tęsiantys studentai, karo veteranai ir aukų šeimos.
Dijana Hrka atvyko pagerbti savo sūnaus Stefano atminimo ir padėjo gėlių priešais ant tvoros kabantį jo vardą. Pernai jis žuvo būdamas 27 metų.
„Didžiulis skausmas ir didžiulis liūdesys“, – sakė Tomislavas Savicas, apibūdindamas gedinčiųjų jausmus.
„Praėjo metai, niekas neatsako, niekas nėra traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, niekas nevyksta“, – AFP pridūrė 50-metis vyras.
Į Novi Sado miestą nuo penktadienio plūsta žmonės, atvykstantys automobiliais, dviračiais ar pėsčiomis. Anksčiau studentai paragino šeštadienį surengti didžiausią minėjimo susibūrimą.
Be to, tūkstančiai žmonių iš Belgrado bei kitų Serbijos miestų surengė žygį į Novi Sadą.
Pernai nelaimę patyrusio miesto gyventojai gatvėse sutiko žygiuotojus, švilpdami švilpukus ir mojuodami vėliavomis.
„Aš atvykau pagerbti stipriausią jėgą pasaulyje šiuo metu – mūsų studentus, mūsų jaunimą“, – sakė Ratko Popovičius iš Novi Sado regiono.
47-erių vyras gyrė „visų Serbijos žmonių, kurie kovoja prieš korupciją, prieš nusikalstamumą, prieš valdančiąją partiją, vienybę“.
