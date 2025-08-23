Kaune paminėta Ukrainos nepriklausomybės diena

1991 metų rugpjūčio 23 dieną grupė deputatų į Aukščiausiosios Rados posėdį įnešė geltonos ir mėlynos spalvos Ukrainos vėliavą, kuri čia pat buvo pašventinta. Kitądien, šaliai paskelbus Nepriklausomybę, ji suplevėsavo virš Aukščiausiosios Rados. Nuo tada, kiekvieną rugpjūčio 24-ąją, Ukraina mini Nepriklausomybės dieną, simbolizuojančią tautos laisvę ir apsisprendimą kurti savo ateitį nepriklausomai nuo išorinių jėgų. 2022 metais prasidėjus karui, Lietuva šią dieną mini drauge. Pirmieji renginiai miestiečius ir Kaune gyvenančius ukrainiečius subūrė dar vakar. Popietę prie Ukrainos Tautos Respublikos armijos vado plk. Evheno Konovaleco memorialinės lentos išsirikiavo Lietuvos šaulių sąjungos rikiuotė. Kiek vėliau link Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio pajudėjo Lietuvos Respublikos ir Ukrainos vėliavų procesija. Vakarop muziejuje susirinkusiųjų laukė koncertas.
Muzika tęsėsi ir šiandien – gražiausi ukrainiečių balsai suskambo Ukrainos gyvenimo ir kultūros muziejuje L. Zamenhofo gatvėje. Žmonės klausėsi ne tik dainų, bet ir poezijos. Pasibaigus muzikinei programai apžiūrėjo trečiame aukšte esančią parodą, kurioje eksponuojami Ukrainos menininkų darbai. Vėliau šnekučiavosi prie arbatos puodelio.
„Mes patys labai ilgai siekėme laisvės, todėl puikiai suprantame, kokia svarbi Nepriklausomybės diena ukrainiečiams. Jų drąsa ir ryžtas įkvepia, todėl mažiausia, ką galime padaryti, tai padėti jiems“, – kalbėjo viena renginio viešnia. Jai antrino greta sėdinti ukrainietė. Lietuvių palaikymas, anot moters, – tikras tautų draugystės ženklas. O lietuviai ukrainiečiams – tarsi broliai.
Veikiausiai dėl to, kad abi šalys turi daugiau panašumų nei skirtumų.
„Esminis panašumas – laisvės troškimas. Tiek viena, tiek kita tauta visada drąsiai kovojo už nepriklausomybę ir laisvę. Jūsų pagalba mes laimėsime ir visi kartu Nepriklausomybę švęsime Kyjive“, – viltingai nusišypsojo ukrainietė.
Renginio metu įvyko tiesioginis teletiltas su Ukraina – susirinkusieji muziejuje sveikino tautiečius iš „1+1“ Ukrainos žinių kanalo, pristatančio aktualiausius šalies įvykius.
Su laidos vedėjais buvo diskutuojama apie dabartį ir ateitį.
„Kalbėjome apie peticiją dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Kartu su organizacija „Strichka“ mes renkame parašus. Visi norintys čia pat vietoje gali užpildytą lapą ir įmesti jį specialią dėžę. Vėliau visi parašai bus išsiųsti Europos Parlamentui“, – Ukrainos gyvenimo ir kultūros muziejaus siela, menininkė, visuomenininkė Olga Sajenko džiaugėsi, kad susibūrimas įgavo dar didesnę prasmę. Peticijos autoriai ragina Europos Parlamentą paspartinti Ukrainos prisijungimą prie Europos Sąjungos kaip ryžtingą priemonę, skirtą atremti Rusijos agresiją. Taip pat ragina supaprastinti prisijungimo procedūras.
„Ukraina sunkiausiomis aplinkybėmis padarė didelę pažangą vykdydama su stojimu susijusias reformas. Manau, kad Ukrainos ir jos piliečių ateitis yra Europos Sąjungoje“, – palinkusi prie popieriaus lapo, kuris netrukus įkrito į dėžę, kalbėjo tautiniais marškinėliais pasipuošusi ukrainietė.