Kaunas kartu su Europa minės 15-ąją Europos troleibusų dieną

Troleibusai – ateities transportas
Europos troleibusų diena skirta dėmesiui atkreipti į modernius troleibusus su IMC (angl. In Motion Charging) technologija. Tai elektrinės transporto priemonės, kurios kraunasi važiuodamos kontaktiniu tinklu. Taip jos sujungia troleibuso ir elektrinio autobuso pranašumus: yra draugiškos aplinkai, nereikia ilgų įkrovimų sustojant, o mažesni akumuliatoriai padeda tausoti gamtos išteklius.
Daugiau kaip 100 miestų pasaulyje jau pasirinko šią patikrintą technologiją. Kaunas – vienas jų: bendrovė „Kauno autobusai“ ateityje ketina įsigyti naujų modernių troleibusų, kurie krautųsi tiek nuo troleibusų kontaktinio tinklo, tiek galinėse įkrovimo stotelėse.
„Džiaugiamės, kad „Kauno autobusai“ tampa dalimi tarptautinės iniciatyvos, kuri vienija miestus, vežėjus, gamintojus ir tyrimų institucijas siekiant švaresnės ateities. Kaunui ši diena – puiki proga parodyti, kad mūsų miestas drąsiai investuoja į šiuolaikines technologijas, kurios užtikrina patogų, patikimą ir tvarų viešąjį transportą. Tikime, kad IMC troleibusai yra vienas svarbiausių žingsnių link žalesnės, gyventojams draugiškesnės aplinkos“, – sakė bendrovės „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.
Tarptautinė iniciatyva
2025 m. Europos troleibusų dieną remia viešojo transporto operatoriai, įmonės ir institucijos iš daugelio šalių: Vokietijos, Vengrijos, Ukrainos, Čekijos, Lenkijos, Latvijos, Italijos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Šveicarijos. Tarp jų – ir Lietuvos vežėjai: „Vilniaus viešasis transportas“ ir „Kauno autobusai“.
Toks platus dalyvavimas rodo, kad miestai, operatoriai, gamintojai ir tyrimų įstaigos jungia jėgas, siekdami viešojo transporto ateities be išmetamųjų teršalų.
Svarbiausia žinutė – troleibusas visiems
„Europos troleibusų dieną suvienijame pastangas visoje Europoje. IMC technologijos sujungia klimato apsaugą, išteklių naudojimo efektyvumą ir socialinę įtrauktį – būtent tai pabrėžia 2025 m. Europos judumo savaitė su šūkiu „Judumas visiems“, – sako kampaniją koordinuojančios organizacijos „Trolley:motion urban-e mobility“ atstovė Alexandra Scharzenberger.
Kampanijoje dalyvaujančios institucijos savo miestuose iškabins plakatus, organizuos specialius reisus, kvies piliečius į diskusijas ir renginius. Taip vietos veiksmai įgaus tarptautinį matomumą ir dar kartą pabrėš šios sistemos teikiamą naudą.
Kaune – 60 metų kelionių troleibusais
Pirmasis troleibusas Kaune į miesto gatves išvažiavo 1965 m. gruodžio 31 d. 15 val. „Senamiestis–Panemunė“ – toks buvo pirmasis maršrutas ir nutiesta pirmoji troleibusų linija. Pirmąjį čekoslovakišką troleibusą „Škoda TR 9“ vairavo Pranas Šatas. Per paskutines 1965-ųjų valandas troleibusas pervežė daugiau kaip 4 tūkst. keleivių, per pirmąją darbo savaitę troleibusu pasinaudojo 75 tūkst. miestiečių.
Šiandien 138 Kauno troleibusai per metus perveža beveik 19 mln. keleivių, nuvažiuoja 7 490 402 km, sunaudoja 13,5 mln. kWh elektros energijos, t. y. tiek, kiek per metus sunaudoja apie 6 700 butų.
Kaune yra penkiolika troleibusų maršrutų: ilgiausias – 7-asis „Kaniūkai–Partizanų g.“ – 33,219 km, o trumpiausias – 2-asis „Kauno pilis–Islandijos pl.“ (15,274 km)
Šiuo metu eksploatuojama dešimt traukos pastočių, iš jų tiekiama elektra 57-ioms kabelinėms linijoms, kurių ilgis 86 km. Troleibusų linijų kontaktinio tinklo ilgis yra 126 km, vienu laidu tai būtų 252 km, arba šiek tiek daugiau nei kelias nuo Kauno iki Palangos (236 km.). Kontaktinį tinklą su specialiosiomis dalimis laiko 4 159 stulpai.
2014 m. buvo sumontuotas naujas troleibusų linijos kontaktinis tinklas Vytauto prospektas–Parodos kalnas–K. Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto. Iš viso naujai sumontuota 13,3 km kontaktinio tinklo. 2014 m. spalio 3 d. troleibusas pirmą kartą pakilo į Parodos kalną.
2019 m. senąsias „Škoda“, virtusias gatvės meno eksponatais, pakeitė 85 nauji ir modernūs „Solaris Trollino 12“. Tai buvo įspūdinga 29,4 mln. eurų vertės sutartis. Nauji troleibusai keleiviams užtikrino komfortiškas sąlygas: visi jie žemagrindžiai, turi daugiau sėdimų vietų, aukštos kokybės informavimo sistemas, efektyvų salono kondicionavimą ir šildymą.
Darnus judumas – švaresni plaučiai kasdien
Prisidėdami prie tarptautinės iniciatyvos, „Kauno autobusai“ kviečia miestiečius ir miesto svečius aktyviai dalyvauti Darnaus judumo savaitės renginiuose Kaune. Smagus „Kauno autobusų“ orientacinis žaidimas „Pagauk troleibusą“ ir riboto leidimo ekskursija išskirtiniu troleibusu ne tik įtrauks dalyvius, bet ir padės naujai pažvelgti į viešojo transporto pranašumus.
Tokios veiklos primena, kad tvarus judumas – tai patogumas, bendruomeniškumas ir švaresnė ateitis kiekvienam.
Naujausi komentarai