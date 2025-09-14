 Kaune už 22 mln. eurų ketinama statyti naują pastatą su mokslo erdvėmis

2025-09-14 16:55
BNS inf.

Kauno miesto savivaldybė, kartu su Lietuvos architektų sąjunga, paskelbė architektūrinį konkursą naujam administraciniam pastatui su mokslo paskirties patalpomis Steigiamojo Seimo aikštėje. 

Kaune už 22 mln. eurų ketinama statyti naują pastatą su mokslo erdvėmis / Regimanto Zakšensko nuotr.

Savivaldybės teigimu, į naujo pastato projektavimą bei statybą ketinama investuoti apie 22 mln. eurų.

„Į šią sumą įtrauktos visos aplinkos tvarkymo ir kitos su objekto statyba susijusios išlaidos“, – teigiama konkurso dokumentuose.

Kauno senamiestyje esančioje aikštėje, 5,8 kv. m ploto sklype ketinama statyti 5,4 tūkst. kv. m bendro ploto trijų aukštų pastatą, kuriame didžiąją dalį turėtų užimti administracinės, o likusią – mokslo erdvės, skirtos Maironio gimnazijai.

„Siekiama įveiklinti Kauno senamiestyje esančią Steigiamojo Seimo aikštės teritoriją. (...) Didžiąją pastato dalį turi sudaryti administracinės paskirties patalpos, skirtos viešojo administravimo veiklai. Pirmame aukšte gali būti planuojamos komercinės paskirties patalpos“, – rašoma dokumentuose.

Projektu taip pat ketinama įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti viešąją erdvę.

„Planuojamo kvartalo viduje formuojama aikštė, viešoji erdvė, skirta trumpalaikiam poilsiui, su želdynais ir atviromis erdvėmis, mažosios architektūros elementais ir jungtimis su besiribojančiomis gatvėmis“, – skelbia Lietuvos architektų sąjunga.

Kaip teigiama dokumentuose, konkurso laimėtojas projektinius pasiūlymus bei techninį darbo projektą turėtų parengti per beveik pusantrų metų. Pastato statybos truktų apie 2,5 metų.

Bendras prizinis konkurso fondas siekia 30 tūkst. eurų. Idėjų laukiama iki spalio 10 dienos.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos architektų sąjunga
konkursas
Mokslas
Steigiamojo Seimo aikštė

