Kauniečių atostogos: traukia ir į Palangą, ir į užsienį

Praeivių atsakymai buvo skirtingi. Vieni renkasi poilsį užsienyje, kiti traukia į Palangą. Netrūko ir aktyvaus poilsio mėgėjų. Dalis kauniečių tikino, kad atostogos – puikus metas ne tik paailsėti, bet ir sužinoti ar pamatyti kažką naujo, todėl jie lankosi muziejuose, lankytinuose objektuose.
Paklausus apie šios vasaros orus, kauniečių nuomonės išsiskyrė, vieniems ši vasara per daug lietinga ir vėsi, kiti džiaugėsi, jog nėra alinančio karščio ir sakė besimėgaujantys šia vasara.
Reportažo autoriai – Benas Vyšniauskas ir Mantas Pileckas.
Naujausi komentarai