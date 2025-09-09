Kaunietė apie aplinkos tvarkymą: šiais metais – visai kitas reikalas

Labai kruopštus darbas
„Tikrai būdavo metų, kai mano namo pusėje teritorijoje nebūdavo tvarkingai nupjaunama žolė, na bet šiais metais – visai kitas reikalas. Nors ir greit ta žolė augo, bet vyrukai labai kruopščiai atliko savo darbą, tikri šaunuoliai“, – džiaugėsi Šarkuvos gatvės gyventoja Rasa.
Moteris pastebi, kad „Mano BŪSTO“ darbuotojai pjauna žolę ne tik aplink namą.
„Labai gražiai sutvarkytas kiemas. Ne tiesiog prie namo nupjauta žolė, bet ir aplink medelius dailiai apipjauta, ir aplink gėlynus, o vidinis kiemelis dabar koks gražus. Mus tikrai labai džiugina tokia puiki namo aplinkos priežiūra“, – pasakojo moteris.
Iššūkių netrūko
„Ši vasara – labai lietinga, todėl iššūkių daugiabučių teritorijas aptarnaujantiems kolegoms tikrai netrūko. Siekdami atliepti gyventojų poreikius ir miesto aplinkos tvarkymo taisykles, dirbome ir per lietų, ir savaitgaliais – situaciją suvaldėme“, – sakė „Mano BŪSTO“ Kauno regiono vadovas Valentinas Jerošenko.
Anot jo, bendrovė jaučia atsakomybę ne tik prieš aptarnaujamų namų gyventojus. „Kauno mieste ir rajone tvarkome 466 daugiabučių namų teritorijas, kurias sudaro daugiau nei 1,1 milijono kv. metrų ploto. Vejos – kaip ant delno tiek gyventojams, tiek miesto svečiams. Esame atsakingi, kad miesto veidas būtų švarus ir tvarkingas“, – teigė V. Jerošenko.