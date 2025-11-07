 Pademonstravo gebėjimą kalbėti atvirkščiai: kaunietės pasirodymas scenoje paliks be žado

Pademonstravo gebėjimą kalbėti atvirkščiai: kaunietės pasirodymas scenoje paliks be žado

2025-11-07 17:48
Pranešimas žiniasklaidai

„Lietuvos talentai“ kiekvieną sekmadienį parodo, koks unikalus kiekvienas esame. Tačiau šįkart netikėtumo sulauks net ir visko matę – 24-erių kaunietė Erlanda Jakštytė žiūrovus nustebins visai kitokiu talentu, nei būtų galima tikėtis iš šokėjos...

Pademonstravo gebėjimą kalbėti atvirkščiai: kaunietės pasirodymas scenoje paliks be žado
Pademonstravo gebėjimą kalbėti atvirkščiai: kaunietės pasirodymas scenoje paliks be žado / V. Černiausko/TV3 nuotr.

Erlanda – šokiu gyvenanti mergina. Ji šoka jau septyniolika metų, iš kurių šešerius dar ir moko to kitus. Scenoje ji jaučiasi kaip namie, tačiau šįkart į „Lietuvos talentus“ Erlanda atėjo ne tam, kad šoktų.

Mergina nusprendė parodyti visai kitą savo pusę – gebėjimą kalbėti atvirkščiai, t. y. tarti žodžius nuo galo taip sklandžiai, tarsi kalbėtų įprastai.

„Lietuvos talentuose“ yra daug šokėjų, konkurencija tikrai didelė. Todėl šįkart norėjau parodyti ką nors visiškai kitokio“, – prieš lipdama į sceną pasakos dalyvė.

V. Černiausko/TV3 nuotr.

Erlanda paatviraus, kad šis neįprastas gebėjimas – lyg jos asmeninės istorijos dalis. 

„Visą gyvenimą save nuvertinau, galvojau, kad esu kitokia“, – atskleis ji.

Visą gyvenimą save nuvertinau, galvojau, kad esu kitokia

Vos Erlandai prisistačius, teisėjas Marijus Mikutavičius šyptelės ir šmaikščiai mestels, kad gal tai – ne talentas, o liga?

V. Černiausko/TV3 nuotr.

Tačiau jau po kelių akimirkų juokas virs nuoširdžia nuostaba. Kai mergina pradės demonstruoti savo talentą, salėje įsivyraus tyla – visi klausysis, kaip Erlanda be jokio vargo taria žodžius atbulai.

Teisėjai nuspręs merginai mesti iššūkį – duos ne tik lietuviškų, bet ir kitų kalbų žodžių, kad išbandytų jos gebėjimą kalbėti atvirkščiai įvairiomis kalbomis. Tai Erlandos nė kiek nesuglumins, o savo pasirodymu ji dar labiau prikaustys žiūrovų dėmesį.

„Ji tai jaučia kaip duotybę – tai yra talentas“, – po pasirodymo sužavėta sakys Anželika Cholina.

Teisėja pabrėš, kad toks gebėjimas neįmanomas be išskirtinio pojūčio kalbai ir garsui.

Ar Erlandai pavyks savo unikaliu gebėjimu pelnyti teisėjų simpatijas ir žingsnį į kitą etapą? Visa tai sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentai“ – sekmadieniais 19.30 val. per TV3.

Šiame straipsnyje:
Erlanda Jakštytė
kaunietė
Lietuvos talentai
be žado
kalbėti atvirkščiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų