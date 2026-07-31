Kaunietė: kai atsuki čiaupą, tas žalsvas jovalas teka į mūsų namus

Nerimauja dėl kokybės
Dainavos mikrorajone esančiame privačiame name gyvenančiai Daliai Braziulytei nemalonių įtarimų dėl geriamojo vandens kokybės kilo dar prieš keletą metų, kai ji įsigijo didelį plastikinį lauko baseiną ir iš geriamojo vandens čiaupo ėmė jį pildyti vandeniu.
„Baseinas didelis – 21 kub. m. Žalias atspalvis ima ryškėti, kai pribėga maždaug trečdalis. Dar geriau matyti, kai ant to vandens padedu baltą popieriaus lapą“, – savo pastebėjimais dalijosi D. Braziulytė, redakcijai atsiuntusi ir vandeniu užpildyto baseino nuotraukų.
Ji pabrėžė, kad į vandenį neprikritę kokių nors augalų, jis neapaugęs dumbliais, nepažaliavęs fotosintezės būdu.
„Jis toks bėga iš vamzdžio – jei jo pripildytume didelį baltą emaliuotą kibirą, žalumo atspalvis gal ir nebūtų matomas, nes tas vanduo yra skaidrus, tai ne kokios nors rūdys. Plastikinio baseino vidus yra baltas, tokiame fone vandens žalumas gana ryškus“, – paaiškino D. Braziulytė.
Viskas atnaujinta
Geriamojo vandens kokybe susirūpinusi kaunietė atkreipė dėmesį, kad namas, kuriame ji gyvena, 2022 m. buvo rekonstruotas. Pasak jos, vandens įvadas ir vamzdynai nauji.
„Mano manymu, nors nesu specialistė, žalsvumas atsiranda dėl kokių nors dumblių, esančių vamzdynuose. Man labai nepatinka ir, manau, negerai, kad kiekvieną kartą, kai atsuki čiaupą, tas žalsvas jovalas teka į mūsų namus. Jį vartojame maistui, visoms namų reikmėms“, – skundėsi moteris.
D. Braziulytė sakė, kad kiekvieną vasarą, kai pripildo baseiną ir pamato, kad vanduo ir vėl žalsvo atspalvio, jaučia apmaudą ir nusivylimą.
Baseinas didelis – 21 kub. m. Žalias atspalvis ima ryškėti, kai pribėga maždaug trečdalis.
Įžvelgia atsainumą
„Tikiuosi tyro baseino ir kai ateinu pasižiūrėti, kokio vandens pribėgo, susinervinu. Man trūksta kantrybė, tada rašau skundą į Veterinarijos tarnybą, viską registruoju. Ateina dvi moterys su įrenginiais, prileidžia savo talpyklas. Deja, niekas nesikeičia“, – pabrėžė D.Braziulytė.
Ji sakė esanti nusivylusi bendrove „Kauno vandenys“, kuriai taip pat yra pranešusi apie abejones dėl geriamojo vandens kokybės.
Anot moters, atsakingų tarnybų požiūris į problemą yra atsainus.
Trūksta informacijos
„Kaunai diena“ paprašė D. Braziulytės įtarimų pagrįstumą pakomentuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT).
Sulaukėme paaiškinimo, kad situacija dar neišanalizuota.
„VMVT yra gavusi pranešimą apie minimą situaciją, tačiau šiuo metu jame trūksta tyrimui pradėti būtinos informacijos. Gavusi ir įvertinusi informaciją, VMVT spręs dėl tolesnių veiksmų“, – atrašė tarnyba.
Nuolat tikrina
Komentarą „Kauno dienai“ pateikusi bendrovė „Kauno vandenys“ patikino, kad bendrovės specialistai nuolat tikrina gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę.
„Pabrėžiame, kad bendrovė „Kauno vandenys“ žalios spalvos vandens gyventojams netiekia. Mūsų tiekiamas geriamasis vanduo nuolat tikrinamas ir atitinka visas nustatytas higienos normas. Minėtu atveju tikėtina, kad žalsvą vandens spalvą galėjo lemti kitos priežastys, pvz., „Kauno energijos“ tinklų bandymai ar kiti išoriniai veiksniai“, – nurodoma bendrovės „Kauno vandenys“ komentare.
Pabrėžiama, kad Kauno miesto vandenviečių kokybės rodikliai skelbiami kas ketvirtį bendrovės interneto skiltyje.
„Informuojame, kad pastarąjį kartą bendrovė buvo gavusi minėto asmens oficialų pareiškimą 2021 m. balandžio 29 d.“, – nurodoma komentare.
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