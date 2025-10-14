„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: banko rūmai, kuriuose gimė litas

Kauno Versaliu vadinami Lietuvos banko rūmai Kaune baigti statyti 1928 metais. Tuomet statyba kainavo kosminius pinigus – beveik 6,5 mln. litų. Už tokius pinigus tais laikais buvo galima nupirkti toną aukso. Rūmus projektavo architektas, profesorius Mykolas Songaila, juos šventino taip pat profesorius, kunigas Maironis. Pastato vidų puošia žymių Lietuvos dailininkų darbai, čia gimė ir lietuviški pinigai – litai.
Be banko, dabar čia veikia ir Pinigų muziejus, kurį kviečiame aplankyti kartu su „Kauno detalių” įkūrėju ir gidu Laimonu Užomeckiu.
Kviečiame žiūrėti:
