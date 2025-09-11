 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Žaliakalnio brukas ir poetų sodas

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Žaliakalnio brukas ir poetų sodas

2025-09-11 13:12 klaipeda.diena.lt inf.

Nežinomą ar pamirštą Kauno istoriją pasakojančios „Kauno detalės“ grįžo naujame sezone!

Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

„Brukas” – nevartotina svetimybė, kurią reikėtų pakeisti „akmenų grindinys”. Tačiau seniesiems Žaliakalnio rajono gyventojams šis terminas mielas ir savas. Poetas, rašytojas ir bardas Edmundas Janušaitis netgi yra išleidęs romaną „Žaliakalnio brukas”. 

Pas šį tikrą Kauno hipį šį kartą ir vieši „Kauno detalių” įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis, kartu su E. Janušaičiu parodysiantis rašytojo namo kieme esantį unikalų „Poetų sodą”. O epizodo pabaigoje žiūrovų laukia malonus siurprizas.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Laimonas Užomeckis
Kauno detalės
Žaliakalnis
Kauno istorija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų