„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Žaliakalnio brukas ir poetų sodas

„Brukas” – nevartotina svetimybė, kurią reikėtų pakeisti „akmenų grindinys”. Tačiau seniesiems Žaliakalnio rajono gyventojams šis terminas mielas ir savas. Poetas, rašytojas ir bardas Edmundas Janušaitis netgi yra išleidęs romaną „Žaliakalnio brukas”.
Pas šį tikrą Kauno hipį šį kartą ir vieši „Kauno detalių” įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis, kartu su E. Janušaičiu parodysiantis rašytojo namo kieme esantį unikalų „Poetų sodą”. O epizodo pabaigoje žiūrovų laukia malonus siurprizas.
Kviečiame žiūrėti:
