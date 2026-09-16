„Kauno dienos“ studijoje – Linas Pečiukaitis: kiaulės galva, naciai ir tiesa apie mečetę

L. Pečiukaitis yra vienas iš tų asmenų, kurių nuotraukas dažniausiai matėme po akcijos prie Kauno mečetės.
Į „Kauno dienos“ studiją žinomas kelio brolių atstovas sutiko ateiti dėl aibės netikslių ar, jo teigimu, tikrovės neatitinkančių faktų, pasirodžiusių viešojoje erdvėje po tarptautinio atgarsio sulaukusio įvykio.
Pokalbis studijoje – apie tai, kas iš tiesų vyko prie mečetės, kodėl ten atsirado kiaulės galva ir kaltinimai nacistine simbolika bei Rusijos žvalgybos pėdsaku.
„Ši akcija buvo siekis atkreipti dėmesį į tvarkos pažeidimus, o ne sąmoningas neapykantos kurstymas“, – sako L. Pečiukaitis.
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