Kauno ir Europos Sąjungos investicijos: patogi švietimo infrastruktūra ir modernios žaliosios erdvės

Prioritetinė sritis – švietimas
Kaunas toliau nuosekliai įgyvendina miesto infrastruktūros modernizavimo planus, pirmenybę skirdamas švietimo tinklo plėtrai ir žaliųjų erdvių gerinimui. 2022–2029 m. laikotarpiu miestas investuos į sparčiai augančius rajonus, siekiant užtikrinti pakankamą vietų skaičių vaikams ugdymo įstaigose ir kokybiškas viešąsias erdves gyventojų poilsiui bei bendruomenės veiklai. Europos Sąjungos (ES) lėšos papildo miesto investicijas ir leidžia greičiau įgyvendinti didesnės apimties projektus. Šiuo metu vykdomi reikšmingi švietimo ir žaliųjų zonų modernizacijos projektai.
Vienas ryškiausių pavyzdžių – Romainiuose, Vijūkų gatvėje, kylantis vaikų darželis. Ugdymo įstaigoje bus 260 vaikų ugdymui pritaikytos grupės su atskirais įėjimais, vidiniu kiemu renginiams ir sportui. Darželis duris planuoja atverti 2026-ųjų rudenį. Jam skirta daugiau kaip 6,3 mln. eurų ES investicijų, o bendra projekto vertė siekia 7,8 mln. eurų.
Šalia darželio iškils ir nauja mokykla – vienas didžiausių švietimo projektų mieste, kurio vertė daugiau kaip 14 mln. eurų, iš jų – 12 mln. eurų ES lėšų.
Vaišvydavos mokykloje taip pat planuojamas trijų aukštų priestatas. Jame įsikurs darželis su valgykla, ugdymo ir mokymo kabinetais, aktų sale, STEAM laboratorija, biblioteka. ES finansavimas projektui siekia daugiau kaip 10,9 mln. eurų, bendra suma siekia 12,8 mln. eurų.
Dainavoje, Pramonės pr. 35, suplanuotas ir miesto „STEAM“ centras – inovatyvi neformaliojo ugdymo erdvė su laboratorijomis ir eksperimentų zonomis. Jo startas numatytas ateinančių metų antrajame ketvirtyje, skiriant daugiau kaip 7,4 mln. eurų iš ES investicijų.
„Mūsų tikslas – užtikrinti patogią, saugią ir patrauklią gyvenamąją aplinką Kaune. Kai investuojame į mokyklas ir darželius, mes investuojame į ateities kauniečius – tuos, kurie kurs, dirbs ir ves miestą pirmyn. Tai indėlis į kartas, kurios dar tik pradeda savo kelią“, – sakė miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Įstaigų modernizacija Aleksote
Lygiagrečiai su naujomis statybomis, miestas įgyvendina ir rekonstrukcijos projektus: Aleksote vyksta intensyvus Tirkiliškių mokyklos-darželio padalinių atnaujinimas. Dvarų g. 49 pastate įrengiama 11 grupių su lauko erdvėmis. Šiuolaikiškoms erdvėms numatyta daugiau kaip 4,1 mln. eurų finansavimas iš ES.
M. Yčo g. 2 rekonstrukcija apima esamo darželio plėtrą – naujame priestate atsiras 12 pradinių klasių, biblioteka ir multifunkcinė salė. Prie miesto investicijų, ES prisideda daugiau kaip 5,2 mln. eurų. Abu objektai atverti savo erdves planuoja jau kitų metų rugsėjį.
Dar vieno objekto restauravimas numatytas Šeštokų g. 30, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje. Pastatas bus išplėstas iki 4,6 tūkst. kv. metrų, sukuriant ne mažiau kaip 24 ugdymo patalpas pradinių klasių mokiniams, modernias aktų bei sporto sales, maitinimo zoną. Projekto vertė siekia daugiau kaip 16 mln. eurų, iš jų virš 9,5 mln. eurų – ES investicijos.
Atgaivinami parkai
Kaunas jau bene dešimtmetį aktyviai gaivina žaliąsias miesto erdves, sudarydamas sąlygas aktyviam laisvalaikiui ir gyventojų poilsiui. Papildomos ES lėšos leidžia efektyviau pritaikyti viešąsias erdves įvairaus amžiaus ir poreikių gyventojų rekreacijai.
Neseniai atkurti Kovo 11-osios ir Naugardiškių parkai – nauji traukos centrai miestiečiams. Iš pagrindų atnaujinta erdvė prie „Girstučio“ papildyta batutu, karstyklėmis, labirintu, lauko laipiojimo siena, žaidimų aikštelėmis bei pažintinėse zonose pasodintais vaistiniais ir dekoratyviniai augalais, sukuriant aplinką skirtą žaidimams ir gamtos pažinimui. Čia taip pat įrengti nauji takai, mažosios architektūros elementai.
Naugardiškių parke atnaujinta žaidimų zona ir lauko estrada, įrengta universali sporto aikštelė, treniruokliai. Patogiam susisiekimui nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, o šalia tvenkinio įrengtas molas ramiam poilsiui. Laužo patiekalų mėgėjams sukurta speciali grilio zona. Abiejų parkų rekonstrukcijai iš ES lėšų bendrai skirta 3,1 mln. eurų.
Dėmesys skverams ir alėjoms
Šiuo metu miestas atkuria Naujakurių skverą. Čia tvarkomi esami želdynai, įrengiami takai ir vaikų žaidimo aikštelė, kuriamos patogios sąlygos aktyviam ir pasyviam gyventojų poilsiui. Jei leis oro sąlygos, skvero atkūrimo darbus planuojama užbaigti dar šiemet. Erdvės atgaivinimui skirta beveik 790 tūkst. eurų iš ES fondo.
Dar vienas reikšmingas projektas – Aleksote esančios Liepų alėjos sutvarkymui skirta virš 1,4 mln. eurų ES lėšų. Teritorijoje numatyta sodinti kolonijines obelis ir dekoratyvines rojaus obelaites, mažalapes liepas ir drėgnamėgius augalus. Akcentu taps 727 metrų ilgio rekreacinis takas ir 27 metrų ilgio medinė platforma su suolais renginiams.
Investicijų plane – Vijūkų skveras. Jam jau skirta beveik 3 mln. eurų ES lėšų. Sparčiai besiplečiančiame mikrorajone atsiras moderni erdvė aktyviam ir ramiam poilsiui, bendruomenės veikloms, žaidimų ir sporto zonos. Skverą lankytojams planuojama atverti 2026-ųjų liepą.
Naujausi komentarai