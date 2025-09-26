Kauno ir Kėdainių rajonuose prasideda jungtinės šaulių pratybos „Tauras 2025“

Anot Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS), trijų dienų pratybose bus siekiama praktiškai pasitikrinti, kaip ištikus ekstremaliai situacijai bendradarbiauja šauliai, įvairių tarnybų pareigūnai ir vietos bendruomenės.
Pratybos numatomos Vandžiogalos, Labūnavos, Saviečių ir Nociūnų apylinkėse, kur uniformuoti ir ginkluoti šauliai patruliuos, naudos imitacinius šaudmenis, garsines ir dūmines priemones, skirtingose vietose iškils patikros punktai, kai kurios teritorijos bus aptvertos stop juostomis.
Pratybose dalyvaus Kauno ir Kėdainių policijos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos padaliniai, Kauno ir Kėdainių ligoninių personalas, Raudonojo Kryžiaus organizacijos atstovai, Kauno ir Kėdainių karo komendantūros, taip pat Kauno ir Kėdainių rajonų savivaldybių administracijos, seniūnijos ir bendruomenių nariai.
Šauliai kartu su Krašto apsaugos kariais savanoriais, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnais ir kitomis institucijomis išbandys praktiškai svarbių strateginių objektų apsaugos perėmimą bei kitų užduočių vykdymą.
Šauliai treniruosis, kaip evakuoti žmones iš mokymo įstaigų, mokomasi suteikti pirmąją medicinos pagalbą, transportuoti sužeistuosius, padėti gyventojams, patekusiems į kritines situacijas.
„Pratybose kviečiami dalyvauti ir vietos gyventojai – jie galės išbandyti save savanorių, sužeistųjų ar „karo pabėgėlių“ vaidmenyse. Tai galimybė praktiškai pamatyti, kaip veiktų pagalbos mechanizmai nelaimės, įvairų krizių ar net karo atveju“, – teigiama sąjungos pranešime.
„Gyvename tokiomis sąlygomis, kad tiesiog privalome dirbti vienu ritmu. Planai – planais, bet tik per praktiką galime sužinoti, kaip esame pasiruošę veikti realioje situacijoje. Šiemet pirmą kartą įtrauksime ne tik institucijas, bet ir vietos bendruomenes. Džiaugiamės jų entuziazmu – žmonės nori ne tik stebėti, bet ir aktyviai dalyvauti, mokytis ir pasiruošti, kas benutiktų“, – cituojamas Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas Vytautas Žymančius.
Naujausi komentarai