Kauno klinikose – nemaloni akistata: moteris apstumdė praeivius ir paleido keiksmų tiradą

„Vakar Kauno klinikų teritorijoje. Einam su sūnumi, šnekučiuojamės apie sergančią močiutę, tik jaučiu, kad tuoj skrisiu į tujas. Šita bobelė ant takelio, matai, netilpo, stūmė mane į šoną ir pridūrė: „Pasitrauk, pelene, bl…“. Aš iš to netikėtumo tik „Na ta prasme“ tesurezgiau. Aišku, kad pritrenkė toks elgesys, gerai, kad ne vaiką pastūmė. Išsitraukiau telefoną, tai va ir n… pasiuntė, ir špygom apdalino… Įtariu, buvo ne pirmas ir bus ne paskutinis kartas su šita „karaliene“.P.S. nuoširdžiai tikiuosi, kad ne Kauno klinikų darbuotoja“, – dėstė įrašo autorė.
Vaizdo įrašas sulaukė tūkstantinių peržiūrų bei šimtų komentarų.
„Aš visada tokiose situacijose pagalvoju, kad koks nelaimingas žmogus viduje turi būti, kad taip elgtųsi. Užuojauta jai“, – rašė feisbuko vartotoja.
„Tikrai pasitaiko vyresnio amžiaus, kuriems vaikščiojimo kultūra neegzistuoja. Jie lyg vieni ant to šaligatvio. Bet garbingas amžius neturi būti chamiškumas“, – pastebėjo kita.
„Neperauklėsi tokio amžiaus žmogaus. Aš pritariu nuomonei, kad jos tik pagailėti reikia. Jokia moteris niekada nebūna pikta be priežasties. Jei taip elgiasi, vadinasi yra labai skriaudžiama gyvenimo“, – antrino dar viena komentatorė.
Neperauklėsi tokio amžiaus žmogaus. Aš pritariu nuomonei, kad jos tik pagailėti reikia.
Tačiau po įrašu buvo ir kita nuomonė, kad nederėjo svetimo žmogaus filmuoti, tai esą nebūtų buvę ir keiksmažodžių. „Ir mes turim jumis tikėti? Kažkodėl filmuojant žmogų, tai ir pasiuntė. Juk galima ir iš tokios pusės pažiūrėt ir pasirodo, kiek mandagių ponių yra, tiesiog malonu skaityt, niekuo nesiskiria nuo tos moteriškės“, – savo nuomonę pateikė internautas.
„Keista komentuoti, kai nematome pagrindinės situacijos, konflikto priežasties. Vėlesnę eigą filmuoti – tai tik situacijos paaštrinimui, tas ir vyksta“, – antrino kita.
Portalas kauno.diena.lt Kauno klinikų atstovų paprašė pakomentuoti, ar tai nėra šios gydymo įstaigos darbuotoja.
„Pagal turimą medžiagą, neturime galimybės identifikuoti, ar tai viena iš beveik 8 tūkst. mūsų darbuotojų“, – tik tiek tegalėjo atsakyti Kauno klinikų atstovai.
(be temos)