Kauno klinikų vadovas: jau pasiekėme praeitų metų gruodžio piko lygį

„Jau pasiekėme praeitų metų gruodžio mėnesio piko lygį. Tiek stacionaro ir intensyviosios terapijos lovų, dedikuotų COVID pacientams, kol kas pakanka be didesnės įtampos užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas visiems besikreipiantiems. Be to, ilgąjį savaitgalį talkinome kitų regionų ligoninėms ir priėmėme 16 pacientų iš įvairių Vilniaus regiono gydymo įstaigų“, – sako Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.

Gydymo įstaigos atstovai skelbia, kad ilgajam savaitgaliui buvo pasiruošta iš anksto. Siekiant užtikrinti pagalbą pacientams, sergantiems COVID-19 liga, Kauno regiono gydymo įstaigose buvo paruoštas lovų rezervas. Nuo spalio 30 dienos (šeštadienio) Kauno regione COVID-19 liga sergantiems pacientams papildomai skirta 50 stacionaro lovų su deguonies tiekimo galimybe ir 2 reanimacijos ir intensyvios terapijos (RITS) lovos su DPV galimybe. Be to, buvo paruošta 40 papildomų lovų su deguonies tiekimo galimybe pacientams iš kitų regionų.

Kauno klinikose šiuo metu gydomi trys vaikai, kuriems diagnozuota COVID-19.

Lapkričio 3 dienos duomenimis, Kauno regiono ligoninėse gydomi 477 pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga. Iš jų 424 pacientai gydomi stacionaro lovose su deguonies tiekimo galimybe, o 38 – RITS lovose su DPV galimybe. 53 pacientai, kuriems nustatyta COVID-19 liga, gydomi dėl kitų susirgimų. „Vidutinis RITS lovose gydomų pacientų amžius yra apie 60 metų, o apie 90 proc. šių pacientų yra nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos,“ – apie situaciją Kauno regiono ligoninėse pasakoja Kauno klinikų generalinis direktorius. Pastarosiomis savaitėmis į Kauno regiono ligonines vidutiniškai per parą stacionariniam gydymui su deguonies tiekimo galimybe atvyksta kiek daugiau nei 40 pacientų. Kauno klinikose šiuo metu gydomi trys vaikai, kuriems diagnozuota COVID-19.

Nors šiuo laikotarpiu tampa vis sudėtingiau užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems kitomis ligomis, šis poveikis visose Kauno regiono gydymo įstaigose skirtingas. Kol kas Kauno klinikose planinių paslaugų pacientams stabdyti neketinama, bet specialistai kasdien vertina situaciją ir atsižvelgdami į ją priima sprendimus dėl paslaugų teikimo ar COVID-19 liga sergantiems pacientams skirtų lovų skaičiaus didinimo.