Kauno opozicija nori sugrįžti į kontaktinius posėdžius

Kauno politikai nuotolinius posėdžius pradėjo vykdyti dar pernai metų balandį, tad jau daugiau nei metus laiko tarybos nariai vieni kitus mato tik pro ekranus ir svarbiausius miesto klausimus svarsto tik virtualiai. Kiekviename posėdyje tarybos nariai turi registruotis dviejose sistemose. Viena skirta diskusijai, kita – balsavimui. Nors taryba jau įprato taip posėdžiauti, techninės kliūtys tapo labai retos, tačiau politikai pripažino, kad jau norėtų sugrįžti į Didžiąją salę, kur iki pandemijos ir vyko tarybos posėdžiai, ir vėl gyvai diskutuoti.

„Šalyje gerėja epodemiologinė situacija. Neabejoju, kad tarybos nariai, kurie tik galėjo, jau pasiskiepijo, greičiausiai ir ne po vieną skiepą, o jau praėję visą skiepų kursą. Todėl manau, kad tikrai jau galima grįžti į gyvą posėdį ir sudaryti visas galimybes ne tik tarybos nariams, bet ir visuomenei saugiai dalyvauti ir išsiaiškinti visus rūpimus klausimus“, – pasisakė opozicijos lyderė Edita Gudišauskienė.

Kauno meras Visvaldas Matijošitis nurodė, kad šiuo metu Didžioji savivaldybės salė yra remontuojama, o dėl esamos situacijos nėra taip paprasta rasti rangovus, tad darbai gali užtrukti. Be to, pandeminė situacija vis dar kelia nerimą, todėl nesinori per anksti atsipalaiduoti.

Kiek anksčiau „Kauno dienai“ savivaldybės atstovai buvo nurodė, kad į kontaktinius posėdžius miesto taryba galėtų sugrįžti tada, kai šalyje bus visiškai panaikintas karantinas.