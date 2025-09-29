 Kauno rajono moksleiviai nuėjo 430 tūkst. kilometrų

2025-09-29 14:00 klaipeda.diena.lt inf.

Beveik 4 tūkst. pakaunės moksleivių dalyvavo Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro organizuotame „Sveikatos iššūkyje“. Du trečdaliai 5–12 klasių mokinių kartu su mokytojais įveikė įspūdingą atstumą – net 430 543 km.

Prizai: 100 aktyviausių mokinių apdovanoti JBL belaidėmis ausinėmis, o penkiems daugiausia žingsnių nuėjusiems mokytojams įteikti SPA dovanų kuponai. / KRS nuotr.

„Didžiuojuosi, kad šio iššūkio metu Kauno rajono mokyklų bendruomenės kartu nužingsniavo tokį atstumą, kurio užtektų Žemę apeiti vienuolika kartų. Tai – ne tik įspūdingas pasiekimas, bet ir mūsų ryžto ir siekio gyventi sveikiau įrodymas“, – džiaugėsi Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys

Aktyviausiai šiemet dalyvavo Vandžiogalos gimnazija (84 proc.), Zapyškio pagrindinė mokykla (82 proc.) ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (74 proc.). Šios ugdymo įstaigos apdovanotos specialiais prizais – oro ritulio stalais.

Sportiškiausiai pasirodę iššūkio dalyviai sulaukė vertingų prizų. 100 aktyviausių mokinių apdovanoti JBL belaidėmis ausinėmis, o penkiems daugiausia žingsnių nuėjusiems mokytojams įteikti SPA dovanų kuponai.

Apdovanoti šie mokytojai:

• Garliavos Jonučių progimnazijos mokytojai Linas Jurčiukonis ir Deividas Stanionis

• Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojas Virgilijus Urbšys

• VDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojas Minvydas Matlašaitis

• Raudondvario gimnazijos mokytojas Simonas Šteinkortas.

Masinis ėjimas prasidėjo gegužės 16-ąją ir tęsėsi visą mėnesį. Aptarti akcijos rezultatus organizatoriai nusprendė prasidėjus naujiems mokslo metams.

